Prisión preventiva para los autores y el encubridor del doble crimen de Chihuahua

La magistrada penal de 11º turno de Maldonado, Ana María Guzmán, aceptó el pedido de formalización realizado por el Fiscal de 1º turno, Dr. Sebastián Robles, respecto a Brian Gómez, Jaime Luzardo y Franco Correa por su participación en los homicidios de Milton Gustavo Vázquez y Romina Peloche cuyos cuerpos fueron encontrados enterrados en un pozo en la zona de Chihuahua el 26 de febrero. Gómez fue imputado por la presunta comisión de un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido para preparar o facilitar otro delito, en calidad de autor; Luzardo fue imputado por un delito complejo de homicidio muy especialmente agravado por el concurso y por haberse cometido para preparar o facilitar otro delito en calidad de coautor y un delito de tenencia de estupefacientes no para consumo y un delito de tráfico interno de armas de fuego y municiones, todos ellos en régimen de reiteración real; Correa fue formalizado por un delito de encubrimiento en calidad de autor.

Correa y Luzardo pasarán a cumplir prisión preventiva, en principio por 180 días, mientras que Gómez -que ya está privado de libertad por otro delito- sumará 60 días de prisión preventiva a contar desde su excarcelación.

El plan

De acuerdo con el relato presentado a la jueza por el fiscal de la causa, Dr. Sebastián Robles, el doble crimen se gestó a partir de un plan que trazaron Gómez y Luzardo con Romina Peloche, una mujer consumidora que tenía relación con Vázquez, para robarle droga y dinero que supuestamente tenía este último.

Entre los tres idearon citarlo el 9 de febrero por la noche a una zona próxima al cementerio de Maldonado y cuando Vázquez aceptó, el trío, junto a un cuarto sujeto que está requerido y que aún no ha sido ubicado por la policía, puso en marcha el plan. Los cuatro viajaron a bordo de un Chevrolet Spark gris que alquiló Luzardo y se estacionaron sobre la Avda. Leandro Gómez. Poco después llegó Vázquez a bordo de su Nissan azul; comenzó a conversar con Romina Peloche y entonces Brian Gómez se acercó y lo golpeó en la cabeza con un hierro. Vázquez quedó inconsciente y Brian Gómez y Jaime Luzardo lo maniataron y todos se trasladaron al domicilio de Vázquez, en la zona de barrio Norte, para hacerse del dinero y los estupefacientes.

Una vez en la casa, Vázquez recuperó la consciencia y fue torturado y golpeado por Gómez que le insistía para que revelara adónde tenia los efectos. Romina Peloche y Jaime Luzardo presenciaban la escena junto al otro sujeto. Como Vázquez negaba tener droga ni dinero y los ladrones no encontraron nada, Gómez continuó golpeándolo hasta que horas después se produjo su muerte en el mismo domicilio. Su cuerpo fue trasladado a un galpón en la casa de Gómez.

Robo y otro asesinato

No habiendo logrado hacerse ni de dinero ni de drogas, Gómez y Luzardo decidieron robar todas las pertenencias del ya fallecido Vázquez y para eso Romina Peloche contrató un camión que llegó al otro día del crimen (10 de febrero) hasta el domicilio de la víctima y desvalijaron la casa. Al otro día, Peloche regresó a la casa de Vázquez junto a Gómez y el otro sujeto y vuelven a llevarse cosas. Ese mismo día, Gómez, Luzardo y Franco Correa fueron a buscar a Peloche a una vivienda del barrio San Francisco; Gómez y Luzardo tenían la sospecha de que la mujer estaba hablando de lo sucedido con varias personas por lo que corrían riesgo de ser descubiertos.

La forzaron a subir a un vehículo y todos se trasladaron a la casa de Gómez. Una vez allí, el dueño de casa la golpeó y terminó asfixiándola hasta causarle la muerte.

Una vez muerta Peloche, los homicidas se enfrentaron al dilema de qué hacer con los cuerpos y entonces le pidieron ayuda a Franco Correa para enterrarlos ya que Gómez y Luzardo no podían cavar el pozo; de hecho Gómez estaba tan drogado que no podía acarrear los cadáveres ni levantar la pala según surgió en la audiencia. Correa, de profesión pintor, se convierte entonces en designado enterrador y los hombres fueron hasta una barraca donde Correa compró varias bolsas de cal y ácido. Después cargaron los cuerpos a bordo de un VW Vento -propiedad del padre de Jaime Luzardo- y se trasladaron a la zona de Chihuahua; Correa cavó el pozo, enterró a Vázquez y Peloche y utilizó lo comprado en la barraca para alterar los cuerpos y tratar de borrar evidencias.

Luego fueron hasta la casa de la novia de Luzardo donde levantaron el Chevrolet Spark alquilado y fueron a devolverlo. Antes de entregar el Spark, limpiaron las alfombras y quitaron una pala, que supuestamente usaron para cavar el pozo, y la colocaron en el Vento. Después fueron a una estación de servicio y Correa se encargó, durante largo rato, de lavar y limpiar el VW Vento en el que trasladaron los cadáveres hasta Chihuahua, según quedó registrado en las cámaras de la Ancap.

El después

A todo esto, el 12 de febrero de madrugada, Brian Gómez circuló largo rato en el auto Nissan propiedad del asesinado Vázquez, incluso llegó a un cumpleaños a bordo del vehículo. Poco antes de las 8 de la mañana lo abandonó donde finalmente fue encontrado por la policía, en el barrio Rivera. Contaba con el auxilio de Correa que iba manejando un Peugeot gris. Imágenes de cámaras de seguridad los muestran a ambos llegando a bordo de los autos, luego a Gómez descartándose del Nissan y abordando el auto que manejaba Correa para continuar la marcha hasta lo de Gómez. Antes de llegar a destino, se detuvieron en lo de Correa y recogieron pinturas que usaron en la casa de Gómez para pintar sobre el lugar adonde habían estado los cuerpos de Vázquez y Peloche y así borrar los rastros.

Pasaron varios días de los hechos y Gómez fue detenido en vinculación a otro delito y su relación con las drogas. En medio de los interrogatorios policiales, surgió que era autor del doble crimen y allí empezó a desentrañarse la trama que llevó a las autoridades a descubrir los cuerpos el 26 de febrero.

Por otra parte, este jueves 9 la policía allanó la casa de Luzardo y se incautaron 89 envoltorios de sustancia blanca, dinero, 2 balanzas de precisión, 21 plantas de cannabis, 18 cartuchos calibre 38 y una escopeta. El fiscal Robles, tras la audiencia, dijo que el plan inicial no era de darle muerte a Vázquez sino robarlo. Sin embargo, de la investigación y hasta el momento, no surge que el hombre tuviera droga y dinero en la casa, cosa que sí suponían al menos dos de los ahora imputados por el homicidio.

También sostuvo que, si bien hay abundante evidencia de la participación de Gómez, Luzardo y Correa, la investigación continúa puesto que existe la sospecha de que otras personas pudieran estar vinculadas al caso. Al menos un cuarto hombre está siendo buscado por la policía.

Robles también destacó el minucioso trabajo que ha desarrollado el Departamento de Homicidios de la Jefatura de Maldonado (que pertenece a la Zona V de Hechos Complejos), que continúa investigando para esclarecer todos los detalles y participaciones en los hechos. Asimismo, el fiscal del caso remarcó la importancia de los registros de las cámaras del sistema de videovigilancia público, así como el trabajo de los analistas del CCU, que permitieron reconstruir las acciones de los imputados en distintas instancias del caso.

