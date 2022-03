““Profundización democrática””, por Danilo Arbilla

Le tengo miedo a las propuestas para la “profundización” de la democracia.

En la mayoría de los casos son el preámbulo y la carátula para acabar con la democracia.

En estos días lo de la “profundización democrática” ha sido casi una constante en el discurso de la oposición política. El presidente del FA es recurrente en eso de la “profundización” al tiempo que todos los días desde las pantallas de los televisores, presente en todos los programas periodísticos y con espacios destacadas en la prensa escrita, denuncia ser víctimas de una “campaña mediática”. Otra de las “caratulas”. Puede que el presidente de la República, el de todos los orientales, aparezca un poco más que el líder del SI, pero no sé si tanto.

La LUC parecería ser para ellos el freno de esa “profundización democrática” (siempre entre comillas) de ahí el referéndum del 27. Pero el discurso poco se centra en las maldades de la cuestionada ley. Con los días ha quedado de manifiesto la falsedad de los argumentos publicitarios: la no obligatoriedad de la enseñanza media y superior y la educación de niños de tres años (todo falso), sobre el nuevo beneficio (alquiler sin garantía) que se suma a la actual y vigente ley de alquileres, las limitaciones al derecho de huelga, el “gatillo fácil”, el abuso policial, el debilitamiento de ANTEL, restricción de libertades (¿?), todo lo que ha sido desmentido por los hechos.

Consciente de ello, al parecer, el presidente del FA ha cambiado el discurso y ahora repite una quejosa cantinela sobre los precios. Como si la ley tuviera que ver con los efectos de una guerra, cada vez más cerca de nosotros ¿Y qué tiene que ver con la LUC y los artículos que quieren derogar?

El Uruguay otra vez, en el curso de dos años, se come “un garrón”. Y eso lo saben. Podrían dar una manito o por lo menos no parlotear tanto.

Si se recuerda la “cantinela” durante la pandemia no es de extrañar este discurso de hoy. Es el mismo. Sin ningún empacho; creyentes de que la gente es tonta y se olvida .Por ejemplo, que ya instalada la peste, el gobierno del Frente Amplio hacía donaciones a China, y nos aseguraba que la pandemia para nada afectaría al Uruguay. Luego, hicieron caceroleos, paros en sectores claves, exigieron la cuarentena obligatoria, que se distribuyera dinero que no había, que se compraran las Sputnik, y castigaron persistentemente la política del gobierno en materia de vacunas.

La gente se acuerda de cómo fue manejada la emergencia por el gobierno y se da cuenta de lo que se ha hecho para recuperar la economía. Eso lo sabe cada ciudadano y en función de ello debería reflexionar e imaginar cómo enfrentarían esta nueva crisis Fernando Pereira y el Frente Amplio.

¿Qué? ¿Van a pedir apoyo a Rusia? ¿A Venezuela? ¿A Cuba?. Y la mención a estos países no es gratuita: son los amigos, los modelos, – no lo podrán negar- de quienes están por la “profundización democrática”. ¿Profundizar? Hundir la democracia.

No se animan a apoyar a Putin y su atropello, pero ya los que “manejan la batuta” en el FA – que todos saben quiénes son- se han afiliado a la tesis de Evo Morales de que los responsables de la tragedia de Ucrania son el imperialismo y la OTAN. Y si no te gusta, embromate.

En conclusión, ante esta nueva crisis. ¿No resultaría muy riesgoso dejar al país en manos del FA y el PIT-CNT? Es una apuesta riesgosa.

El 27 los uruguayos deberán apostar.