Programa Uruguayo de Reservas de Surf continúa trabajando en la protección de ecosistemas de olas

El director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Martín Laventure, junto a Ian Ruiz y Felipe Giménez, del Programa Uruguayo de Reservas de Surf (PURS) mantuvieron una reunión con Alberto Pacheco, representante de la Oficina Subregional para el Cono Sur del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA). Según se informó, Pacheco manifestó interés en reconocer oportunidades de cooperación con la comuna y en proponer actividades conjuntas entre ambas instituciones. También transmitió el compromiso del PNUMA en apoyar la declaración de Reservas Naturales de Olas o Reservas de Surf en Maldonado y apoyar al PURS.

En la reunión, también se habló acerca de la importancia de fomentar la economía azul sostenible a través de los “recursos del surf”. Maldonado posee 104 km de costa platense y atlántica, donde es posible encontrar 40 playas balnearias, y al menos 44 olas que son icónicas por sus atributos ambientales, culturales, sociales y económicos.

Olas perdidas, ingresos perdidos

Felipe Giménez, coordinador de operaciones del PURS, señaló que el surf moviliza a nivel global, entre 31 – 61 mil millones de dólares, lo que supone casi el PBI de Uruguay. Sobre Maldonado en particular, hay datos preliminares que indican que el turismo de surf y de disciplinas similares, generan en la economía local un millón ochenta mil dólares por cada tres mil visitantes durante 3 días.

Por su parte, Ian Ruiz, experto de economía y crecimiento azul sostenible de ONU Uruguay y coordinador del PURS, informó que se han perdido ciertos picos de olas ” que ya no encuentran sus condiciones óptimas con el mismo patrón meteorológico con el que se generaban, o por no tener el mismo componente geofísico”. Esta pérdida conlleva también una disminución en los ingresos de los comercios ubicados en la zona de influencia de esas olas. Por ejemplo, “hay tres días donde en los almacenes, restaurantes o tiendas del balneario, no ingresan 2200 dólares adicionales por una ola de mar de fondo que se perdió, y que era apropiada para el uso recreativo o práctica deportiva”, explicó.