Programación para martes y miércoles del Festival de Cine Judío

La vigésima edición del Punta del Este Jewish Film Festival (Festival Internacional de Cine Judío de Uruguay, FICJU®), que comenzó el pasado sábado y finaliza el próximo miércoles 15 propone para este martes y miércoles una variada programación en la nueva sede The Grand Hotel, que incluye el Grand Center, un lujoso salón de eventos, la Sala del Cinema para los largometrajes y el Salón Conference para los cortometrajes y charlas especiales.

Este encuentro internacional, ya un clásico instalado en Punta del Este, tiene algunas peculiaridades que lo distinguen de otros Festivales de Cine Judío del mundo, por el hecho de realizarse en un balneario tan especial como lo es Punta del Este, un punto de encuentro donde colectividades de distintos países se dan cita anualmente en Uruguay.

Jurados

El Jurado de la Competencia Oficial de Largometrajes estará integrado por Bruna Provenzano (Periodista y Coordinadora de Festivales, Brasil), Ricardo Randazzo (Investigador y crítico cinematográfico, Argentina) y Marcos Santuario (Crítico de cine y Programador del Festival de Cinema de Gramado, Brasil). Por otro lado el Jurado de la Competencia Oficial de Cortometrajes estará conformado por Carlos Hugo Aztarain (Cronista de cine, escritor y actor, Argentina), Rosana Jozami (Actriz, Uruguay) y Silvina Korn (Actriz, Argentina).

Los Jurados oficiales entregarán los Premios Jorge Jellinek, en recuerdo y memoria de quien fuera programador de este evento, al Mejor Largometraje del Festival, al Mejor Largometraje Latinoamericano, al Mejor Cortometraje del Festival, al Mejor Cortometraje Latinoamericano y al Mejor Cortometraje Uruguayo. Además están los Premios Jorge Jellinek del Público al Mejor Largometraje del Festival, al Mejor Largometraje Latinoamericano, al Mejor Cortometraje del Festival, al Mejor Cortometraje Latinoamericano y al Mejor Cortometraje Uruguayo. A su vez la organización del Festival entregará los Premios Jaim Jaime Kleist a personalidades que han apoyado y trabajado para este evento. Estos reconocimientos llevan ese nombre en homenaje al artista plástico, Jaime Kleist Z´L´, realizados por su hija, la diseñadora y orfebre Cindy Kleist, continuadora de la obra de su padre.



MARTES 14 DE FEBRERO

Sala 1

17:00 – Yo no soy / I Am Not (Israel, 2022) – Guión y Dirección: Tomer Heymann. Duración: 96 minutos – Documentales en Competencia

18:45 – Buscando a Fritz Kann (Alemania, 2021) – Searching for Fritz Kann – Guión y Dirección: Marcel Kolvenbach. Duración: 99 minutos – Competencia Internacional

20:30 – Judíos del salvaje oeste (Estados Unidos, 2021) – Jews of the Wild West – Dirección: Amanda Kinsey. Duración: 83 minutos – Competencia Internacional

22:00 – ANUNCIO Y CEREMONIA DE ENTREGA DE PREMIOS

Sala 2

17:15 – Cartas de Brno: el amor, la pérdida, el sacrificio (Estados Unidos, 2021) – Letters From Brno: Love, Loss and Sacrifice – Dirección: Jeffrey L. Gary. Guión: Karen Neumann Kruger. Duración: 63 minutos – Documentales en Competencia

18:30 – Nafkot – Anhelo (Israel, 2022) – Guión y Dirección: Malka Shabtay. Duración: 70 minutos – Documentales en Competencia

19:45 – Por qué no soy basquetbolista (Israel, 2021) – Why I´m Not a Basketball Player – Guión y Dirección: Alon Weinstock. Duración: 109 minutos – Documentales en Competencia

MIÉRCOLES 15 DE FEBRERO

Sala 1

17:00 – HOMENAJE A ARTKINO PICTURES Y LUIS VAINIKOFF – Estrellas (Alemania, 1959) – Sterne – Dirección:Konrad Wolf. Guion: Angel Vagenshtain. Con Sasha Krusharska, Jürgen Frohriep, Erik S. Klein, Stefan Pejchev, Georgi Naumov. Duración: 92 minutos

18:45 – HOMENAJE A ARTKINO PICTURES Y LUIS VAINIKOFF – La tienda de la calle mayor (Checoslovaquia, 1965) – Obchod na Korze – Dirección: Ján Kadár, Elmar Klos. Guion: Ladilsav Grossman, JK, EK, basado en la historia de Ladilsav Grossman. Duración: 121 minutos

21:00 – EXHIBICIÓN DEL CORTO Y EL LARGO GANADORES DEL 20° FESTIVAL

Sala 2

18:00 – Eli Amir: palabras en una misión (Israel, 2022) – Eli Amir: Words on a Mission – Dirección: Omri Lior – 69 minutos – Novedades

En programa: Berta Vidal De Battini, revelaciones de una maestra (Milu Figueroa Garro, 2022) – 22´ – Argentina

El sol del río (Mateo Salas, 2023) – 14´ – Colombia / Ecuador