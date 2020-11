Los propietarios argentinos de inmuebles en Punta del Este no ocultan su malestar por el cierre de fronteras dispuesto por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. “Las fronteras están cerradas”, enfatizó el presidente Lacalle durante una informal rueda de prensa realizada el pasado viernes en Tacuarembó.

Empero, el primer mandatario recordó que están vigentes las nueve excepciones previstas en los tres decretos firmados en el correr de los últimos meses. De todas formas, se suman los argentinos que aseguran querer pasar sus vacaciones de verano en sus casas de la costa uruguaya y no consiguen las autorizaciones correspondientes.

“Simplemente queremos volver a nuestra casa, queremos ir a Uruguay. No somos simples turistas”, dijo Leonardo, un propietario argentino de una casa ubicada en primera fila de Pinares de Maldonado. “El otro día me llegó un correo electrónico de la Intendencia de Maldonado que me puso al tanto de un nuevo servicio que permite el pago de impuestos municipales desde cualquier lugar del mundo”, indicó Leonardo. “Bárbaro. Me avisan como pagar. Pero no me dejan ir. Reitero, no somos simples turistas porque hace treinta años que tenemos casa en Punta del Este. Primero un apartamento, luego una casa que, como es lógico, tiene una señora que la limpia y un jardinero que la mantiene”, añadió. Leonardo aseguró que las dificultades cambiarias existentes en su país le impiden enviar el dinero para pagar a la señora que le mantiene limpia la casa y al jardinero. “Hace dos meses que les debo. Lo mismo pasa con UTE, OSE, ANTEL y hasta la factura de un celular de ANCEL que uso”, agregó.

“’¿Cuál es el problema para no dejarnos entrar? Me hago el hisopado antes de viajar, si quieren me hago otro arriba del barco y guardo la cuarentena. Puede que haya problema con algunos argentinos. Pero no todos los argentinos somos iguales. Yo y mi familia hace treinta años que tenemos nuestra casa en Pinares la que usamos no solo en verano. La usamos buena parte del año. Nunca causamos un problema a nadie. A nadie”, agregó.

Leonardo asegura que el correo remitido por la Intendencia de Maldonado para asegurar el pago des-de cualquier lugar del mundo, le “chocó mucho”. “Quieren que paguemos la contribución inmobiliaria y otros tributos municipales. También el impuesto de Primaria y alguno que otro más. Pero no nos de-jan entrar”, afirmó. Leonardo aseguró que envió un correo electrónico en julio pasado al consulado de Uruguay en Buenos Aires. “No recibí respuesta alguna”, agregó.

“Creo que mucha gente está en nuestra situación. Elegimos Uruguay. Y nos cierran las puertas”; volvió a protestar Leonardo.

Larga lista

Son muchísimos los propietarios, tanto argentinos como brasileños que dan a conocer su malestar por no poder venir a sus casas en la zona. “Lo que tiene que implementar Uruguay, es permitir el ingreso de quienes somos propietarios, que pagamos impuestos, pagamos servicios y no se nos deja ingresar a nuestras propiedades! Está muy mal y no debiera pasar jamás que uno invierta, pague impuestos y servicios y se nos impida ingresar para poder ver en qué condiciones están nuestras propiedades, hacerle mantenimiento Es muy fácil… un informe libre de Covid, un teléfono de contacto allá y la dirección de la propiedad, por si quieren corroborar cumplimiento de cuarentena. Con eso deberíamos poder ingresar, no entiendo cuál sería el problema”, dijo Juan Pablo V.

Clóter I. un ciudadano brasileño también expresó su disconformidad por no poder llegar: “tengo apartamento hace 11 años en Uruguay, declarado en el Banco Central Brasileño, pago todos los impuestos en Uruguay, pero no tengo nacionalidad porque no se precisa para poder tener un inmueble. Si es por el Covid, mi esposa y yo ya lo tuvimos, no podemos entrar?”.