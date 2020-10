Los propietarios podrán pagar desde cualquier lugar del mundo los tributos y tasas municipales que gravan los inmuebles ubicados en el departamento de Maldonado.

Como se sabe, buena parte de los inmuebles del departamento de Maldonado –casas y apartamentos, entre otros- son propiedad de ciudadanos que residen en el extranjero, de forma mayoritaria argentinos.

Por esta razón, la administración municipal entendió pertinente generar los mecanismos de cobro para el pago desde el exterior del país habida cuenta de las restricciones que impone la pandemia de coronavirus en todo el mundo.

El intendente Jesús Bentancur explicó a Correo de Punta del Este que la administración contrató los servicios de una firma proveedora de servicios financieros para instrumentar la nueva modalidad de pagos. Se trata de la firma Geocom, que tiene varios contratos de servicios con la Intendencia de Maldonado.

“Creo que va a ser una medida muy buena para los contribuyentes que residen en el extranjero. También para las arcas de la Intendencia”, indicó Bentancur a este diario.

El jefe comunal recordó que los problemas de accesibilidad al país desde el exterior obligan a adoptar este tipo de medidas que apuntan a facilitar la recaudación de tributos por parte de la Intendencia.

Preocupación

Bentancur reiteró ayer su preocupación y hasta cierto grado de malestar por las denuncias que se suceden una tras otra respecto del incumplimiento de los protocolos sanitarios por parte de extranjeros recién llegados al departamento.

“Me dicen una y otra vez que muchos argentinos llegan desde su país y lo primero que hacen es ir de compras al supermercado o salir a pasear. Esto no puede ocurrir”, afirmó el intendente de Maldonado.

El intendente Jesús Bentancur dijo a FM GENTE que ve la situación con “preocupación” porque “la gente bajó un poco los brazos” en la lucha contra la pandemia… No le está dando tanta importancia al tapabocas. Yo recorro permanentemente los lugares públicos, como las ferias y el centro, sobre todo los fines de semana, y hay descuido en el uso de tapabocas”, destacó.

El jefe comunal afirmó que, “de todas maneras, Maldonado ha venido manteniendo una cordura… El gran problema es la afluencia de gente los fines de semana, que no respeta determinados protocolos de cuidados”.

“Me preocupa muchísimo también la gente que viene y tiene que cumplir una cuarentena. De forma permanente hemos recibidos denuncias de los porteros, de los administradores de edificios, de los vecinos, respecto a que esa gente llega, deja las valijas y sale a almorzar, a hacer compras, a pasear. Si no logramos un control de esa gente que tiene que estar en cuarentena, a los siete días tenemos una cantidad de casos que ni siquiera saber de quién son. Esto no puede ser”, insistió Bentancur. “Maldonado está expuesto a este tipo de cosas, máxime a boca de temporada”, agregó.

“Los protocolos están para cumplirse. Estoy preocupado porque veo gente que da un negativo en origen, en su país o cundo llega a la frontera, y dos días después aparece el resultado positivo. Lo vimos con la gente que llegó a jugar con Peñarol. Ahí hay algo que no es serio”, sostuvo

“Habría que chequear una o dos veces por día a esa gente, que sabemos donde está. Creo que la Policía no tiene los medios para hacerlo. Pero habría que generar un sistema a través del Ministerio de Defensa, con otra vestimenta, que no sea agresiva para la gente, para cumplir con estos controles diariamente. Si no se controla, esto se nos va de la mano. Tenemos el verano por delante. El momento es ahora”, afirmó.