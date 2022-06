Una delegación del Congreso Nacional de Municipios concurrió a la Comisión especial de asuntos departamentales y Municipales de la Cámara de Senadores. La convocatoria daba cuenta que el encuentro era para intercambiar opiniones acerca de la posibilidad de reforma de la Ley N° 19.272, del 18 de setiembre de 2014, Ley de Descentralización y Participación Ciudadana.

Según lo informado por la emisora FM Gente, entre los temas tratados se analizó la posibilidad de crear municipios en localidades con hasta 1.000 habitantes y que los concejales, que actualmente son honorarios, pasen a percibir algún tipo de remuneración.

Cuestión de competencias

El senador Sergio Botana habló con la emisora local sobre los detalles del encuentro y explicó que “los aspectos más importantes son los vinculados a la competencia, definir bien cuál es la materia municipal y evitar todo tipo de contienda de competencias. Definir con claridad la materia municipal y definir que donde existe un municipio no pueda existir otro que cumpla la tarea que no sea el propio municipio”.

Un ejemplo de esto es la ejecución que realizan las Intendencias con personal de la comuna en las áreas donde existe un municipio y que muchas veces no tienen las cuadrillas necesarias para trabajar.

Lo otro es prever una fuente de recursos destinadas a los municipios que sea diferente de la del gobierno departamental, para evitar disputas por esos recursos.

Esto continuará siendo estudiado por la Comisión especial y luego, en caso de existir voluntad política para impulsar esos cambios, seguirá a los parlamentarios