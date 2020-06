Proponen que convenios por patente que cayeron por dificultades ante el COVID se mantengan vigentes

El director General de Tránsito de la Intendencia, Juan Pígola trasmitió ante el SUCIVE la propuesta de mantener vigentes aquellos convenios por patente que hayan caído ante las dificultades económicas surgidas por la emergencia sanitaria.

Pígola explicó que la caducidad automática de los convenios identificados como PRA2016 y PRA2018, que hayan caducado por el impago de sus obligaciones, podrán ser reactivados ahora. Dichos convenios, que caían al no abonar 2 cuotas consecutivas mantendrán su vigencia en caso de tener hasta 6 cuotas impagas de convenios y 3 del tributo de patente.

Las vencidas en 2020 se pueden financiar por el régimen común del SUCIVE.

Por otra parte, también se estableció, con carácter general que el régimen de financiación de adeudos tributarios y multas de tránsito será hasta 36 cuotas.

“La decisión de Maldonado buscó atender a las personas que se vieron en la necesidad de dejar de pagar dichos acuerdos, dada la actual coyuntura, lo que hizo caer los convenios mencionados, lo que les computaba a la hora del pago la totalidad de lo adeudado y por ende se daba un crecimiento fuerte de la deuda convenida, algo que resultaba difícil para el usuario enfrentar o poder volver a ponerse al día”, se informó.

El planteo será refrendado este jueves con la firma de los integrantes de la comisión de seguimiento del SUICIVE.

A todo esto, quienes hayan devuelto sus matrículas con fines de no circulación, como en el caso de empresas de alquiler entre otros, a los que no se le cobrarán tributos entre el 1 de mayo y el 31 de octubre, cuando retiren las mismas para su reincorporación a la circulación el plazo se hará extensivo al 28 de abril de 2020, coincidiendo con la resolución adoptada en ese momento.