El protocolo diseñado por el gobierno para reactivar la actividad turística, gastronómica y hotelera del país enfrenta la resistencia de los empresarios del sector del departamento de Maldonado. Los empresarios de la zona aseguran que no fueron tenidos en cuenta a la hora de elaborar el protocolo y que acá funciona el que lleva adelante la Intendencia de Maldonado. Uno de los referentes del sector aseguró que el Ministerio de Turismo debería usar su tiempo en la elaboración del protocolo de apertura de fronteras.

Según trascendió, en las próximas horas se cumplirá una reunión de la que participarán los referentes del sector gastronómico, del hotelero y del gremio de trabajadores de los dos ámbitos. También trascendió que participarán delegados de la actividad inmobiliaria, aunque no se precisó por qué razón. El viernes por la noche, el ministro de Turismo Germán Cardoso, anunció la aprobación del citado protocolo realizado con la participación del sector privado como el caso de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay y la Cámara Uruguaya de Turismo.

“El Gobierno aprobó el protocolo nacional de reactivación de la actividad turística, gastronómica y hotelera con piscina”, sostuvo Cardoso en la conferencia de prensa realizada en la noche del pasado viernes en la Torre Ejecutiva de Montevideo. En la oportunidad, el ministro fue acompañado por el subsecretario de la cartera, Remo Monzeglio y por otros jerarcas de la repartición.

Medidas

Según el sitio web de la Presidencia de la República, “el protocolo aprobado por el Poder Ejecutivo y anunciado este viernes 26 por las autoridades del Ministerio de Turismo contiene medidas para el trabajo en áreas públicas, servicios de limpieza y recepción de hoteles y espacios gastronómicos. También establece el distanciamiento social y el uso de tapabocas y alcohol en gel. Asimismo, adopta recaudos en caso de contagio de COVID-19 de huéspedes o trabajadores”.

“Para los empresarios, este protocolo homologado no es difícil de aplicar y no implica una erogación de dinero que haga alguna diferencia”, destacó Cardoso en la citada conferencia de prensa del viernes.

El contralor del protocolo comenzará el lunes 29 y estará a cargo del Gobierno nacional y el Congreso de Intendentes. Ante incumplimientos a las disposiciones, se aplicarán sanciones, adelantó el ministro.

Precisamente, en las disposiciones generales del mencionado protocolo se establece que la implementación del mismo será coordinada entre el Poder Ejecutivo y el Congreso de Intendentes. Algo que llevará algunos días, por no decir semanas.

Espectáculos públicos

Hasta el momento, el único decreto colgado en el sitio web de presidencia es el referido a los espectáculos públicos. Este decreto no por esperado dejó de causar sorpresa entre los integrantes del mundo del espec-táculo del país. Sin embargo, en este caso la redacción del decreto firmado por el presidente Luis Lacalle Pou establece: “habilítanse los espectáculos públicos que cumplan los protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo específicamente para cada actividad”. Lo de “habilítanse los espectáculos públicos” puede sonar a inmediatez. Sucede que la frase contenida en el decreto también incluye “que cumplan con los protocolos aprobados por el Poder Ejecutivo específicamente para cada actividad”. Hay que aprobar los protocolos y luego habilitar. Esto llevará algunos días.

PROTOCOLO HOTELES Y GASTRONOMIA MSP