Proyecto Cipriani: solo resta esperar que el empresario “eche para adelante”

Luego de una extensa sesión, a las 5:15 de la mañana del miércoles el plenario de la Junta Departamental aprobó por mayoría (22 en 31) la anuencia solicitada por el ejecutivo para habilitar las modificaciones introducidas a la propuesta original del proyecto “Cipriani Ocean Resort and Club Residences Punta del Este”. Ahora, la torre de mayor altura, que llegará a los 320 metros, se alejará de la Rambla y se implantará próxima al centro de la manzana. El Hotel se reconstruye con sus cuatro plantas tipo, la buhardilla, el lobby y el entrepiso, con 80 habitaciones y 268 estacionamientos en subsuelo y las 3 torres contarán con 282 unidades habitacionales”, señala el informe.

El intendente sostuvo que se trata de una “gran noticia para Maldonado”. Si bien adelantó que no es justificativo, no se puede desconocer que la pandemia afectó al grupo inversor (que se dedica al turismo) y eso dificultó el avance de obra y las expectativas depositadas. “Ahora está aprobado a nivel nacional el permiso de casinos, la obra a nivel departamental, solo resta esperar que el empresario eche para adelante” concluyó.