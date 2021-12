Proyecto de ley propone que no se apliquen multas a quienes no hayan votado en las elecciones del BPS

El diputado colorado por el departamento Eduardo Elinger, presentó en las últimas horas un proyecto de ley que propone que no se apliquen sanciones a quienes no hayan sufragado en las elecciones del Banco de Previsión Social del pasado 28 de noviembre. El artículo único dice así: Los afiliados al Banco de Previsión Social (BPS) (activo, pasivos y empresarios) que estando obligados a sufragar el domingo 28 de noviembre de 2021, según lo dispuesto por la Ley N.º 16.241, no lo hubiesen hecho, no serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 21 de la Ley N.º 16.241, de 9 de enero de 1992.

La no aplicación del artículo 21 de la Ley 16.241 regirá para todos los casos de habilitados para votar que no lo hayan hecho y solo para el caso concreto de la elección realizada el 28 de noviembre de 2021.