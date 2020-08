La Cámara de Diputados tiene actualmente en estudio el proyecto de ley “Red Nacional de Aeropuertos Internacionales para Uruguay”, que el ex presidente Tabaré Vázquez presentó el pasado 28 de febrero y que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados. El proyecto de ley busca formar una red que nuclee a todas las terminales aéreas uruguayas con carácter internacional, en un grupo donde exista la posibilidad de concesionar a todos los aeropuertos internacionales hasta por 50 años.

El diputado de Cabildo Abierto por Maldonado, Sebastián Cal, considera necesario estudiar el proyecto y “hacer las modificaciones necesarias para que no afecte a la soberanía de los aeropuertos internacionales y la aviación general”. Cal dijo a Correo de Punta del Este que, si bien fue aprobado por unanimidad en el Senado, y los senadores de Cabildo Abierto lo votaron, una vez que se interiorizó con el tema, vio que era algo que merecía un estudio más profundo.

Aeropuertos Internacionales

En todo el país hay 11 aeropuertos internacionales, solo dos de ellos están en manos de empresas privadas. El Aeropuerto Internacional de Carrasco y el Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce están concesionados por Puertas del Sur S.A y Consorcio Aeropuertos Internacionales S. A, respectivamente. Ambas empresas pertenecen al grupo Corporación América, del argentino Eduardo Eurnekian, magnate que gerencia en el mundo más de 52 aeropuertos. Los nueve aeropuertos restantes son administrados, mantenidos y explotados por el Ministerio de Defensa a través de la Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica (DINACIA).

El Proyecto

“Facúltase al Poder Ejecutivo a otorgar mediante procedimiento competitivo y a renovar, modificar , ampliar el objeto o prorrogar concesiones o contratos de concesión para la construcción, conservación y explotación, conjunta o separadamente de los Aeropuertos ubicados en el territorio nacional, a personas físicas o jurídicas, públicas o privadas , por un plazo máximo de hasta 50 años. Los derechos que se otorguen, precedentemente referidos, deberán tener como contrapartida, entre otras, la realización de inversiones en equipamiento, obras y servicios en los Aeropuertos que se determinan como parte del Sistema, incluyendo el respectivo mantenimiento y explotación de los servicios aeroportuarios, así como la implementación de medidas tendientes a mejorar la conectividad en vuelos de cabotaje y servicios internacionales de dichos aeropuertos con el exterior” cita el proyecto en su Artículo Nº2, para Cal la creación de esta red podría incrementar los costos de la aviación general y podría afectar la categorización de todos aquellos aeropuertos que no entren en la red. Si el proyecto se aprobara sin modificaciones, el Poder Ejecutivo tendría la libertad de elegir a las terminales que formaran parte de la red.

Dos ejes

El diputado explicó que su preocupación se centra en dos ejes: costos y operación de las empresas privadas. “No me parece que sea del todo justa la licitación que se llamará en su momento, si los únicos dos aeropuertos que son rentables en esta red son los de Laguna del Sauce y Carrasco, que ya están concesionados”, dijo. Actualmente Corporación América tiene la concesión de estas dos terminales hasta 2033.

Por otro lado, Cal agregó que con la creación de esta red y la tercerización de las terminales aéreas, se incrementarían los costos para la aviación general, toda la aviación que no sea aerocomercial y que involucre menos de 5.700 kilos de peso. “Si yo despego de un avión en Melilla y voy a Salto, Artigas, Colonia o Tacuarembó, el costo que voy a pagar por tasa de despegue, aterrizaje, uso de la plataforma y demás, va a ser cero. Sin embargo, si despego en Melilla y voy al Aeropuerto de Carrasco, eso va a tener costos, que a veces son hasta prohibitivos para la aviación general”, comentó y agregó: “dependiendo de cómo se incrementen los costos, será el incremento o el descenso que va a tener la actividad aeronáutica en general en el Uruguay”.

Cal dijo que, para él, “la solución real” no es crear esta red, sino incremental el presupuesto anual de la DINACIA. Según explicó, esta dirección recauda anualmente “algo más de 50 millones de dólares” pero, “lo que se le destina para el mantenimiento de todos los aeropuertos del país, fue el año pasado 3 millones de dólares, no hay que entender de aviación para entender que eso es poco”. “Los aeropuertos del interior del país no se hicieron para ser rentables, nunca van a ser rentables, pero sí sirven para tener más puertas de acceso al Uruguay y entrada de inversores” concluyó.

Aeropuertos internacionales uruguayos:

Aeropuerto Internacional de Carrasco (Montevideo)

Aeropuerto Internacional de Laguna del Sauce “C/C Carlos Curbelo”

Aeropuerto Internacional de Artigas

Aeropuerto Internacional de Melo

Aeropuerto Internacional de Colonia “Laguna de los Patos”

Aeropuerto Internacional de Carmelo “Balneario Zagarazú

Aeropuerto Internacional de Salto “Nueva Herpérides”

Aeropuerto Internacional de Rivera “Pte. Gral Oscar D Gestido

Aeropuerto Internacional “Angel S. Adami” (Melilla, Montevideo)

Aeropuerto Internacional de Paysandú “Brigadier Gral. Tydeo Larne Borges”

Aeropuerto Internacional de Alternativa Durazno “Santa Bernardina”

Foto: mtop.gub.uy