Puente afectado: quedó colocada la cuarta y última de las vigas

Con la colocación de la cuarta y última viga, concretada este miércoles por los trabajadores de la empresa Saceem, está casi finalizada la primera etapa que tuvo como objetivo evitar el colapso de la estructura. De esta manera se espera que durante el presente mes quede habilitado el tránsito liviano hasta fines de la temporada, cuando se procederá a la siguiente etapa que apuntará no sólo a lograr la recuperación total del puente sino también, utilizando poderosos gatos hidráulicos, levantar la estructura hasta que quede a su altura inicial.

La cuarta viga, que también quedó gateada, reposa sobre los pilotes colocados en el lecho del arroyo Maldonado, al igual que las vigas dos y tres; no así la primera de ellas, que está apoyada sobre pilotes que reposan en los diques sobre los cuales se llegó al punto necesario sobre el arroyo para la instalación de las vigas que permitieron apuntalar el puente.

Paso a paso

El pasado 23 de setiembre se detectó la rotura y se prohibió la circulación sobre el puente, dando inicio así a las tareas de diagnóstico primario con técnicos de la IDM, el MTOP y la colaboración del exministro Lucio Cáceres, quien fuera secretario de Estado cuando se construyó dicho puente.

Más de doscientos camiones de piedra completaron la elaboración de las cuatro ataguías o diques. La primera de las vigas quedó colocada el 19 de octubre. Con un peso de alrededor de siete mil kilos, permitió que el peso de la estructura del puente en ese lugar descargue sin problemas. Horas después de su colocación, el director general de Obras de la IDM, Darío Camacho informaba que no se habían registrado más variaciones en la altura del puente.

Sucesivamente, se fueron colocando los seis pilotes que sirvieron para la colocación de las restantes vigas hasta llegar a la cuarta y última colocada este miércoles.

Nuevo puente

Días atrás el intendente Antía, que estuvo ayer presenciando las tareas en el lugar, explicaba que a partir de ahora comenzarán los trabajos de mantenimiento a futuro y el diagnóstico final, algo que en principio los técnicos no pudieron hacer debido al riesgo inminente que había y el estado de la estructura.

Con los trabajos adicionales que se realizarán en el mes de noviembre “hay certeza que se llegará a la temporada circulando vehículos livianos y ómnibus turísticos, no así el tránsito pesado”, anunció. Asimismo, adelantó que se trabajará para hacer un nuevo puente con el que asegurar el pasaje de la carga pesada. El objetivo es contratar una consultora para definir dónde hacerlo y qué tipo de puente hacer. “Hay que pensar un nuevo puente en el lugar más adecuado y vendrá otro gobierno que lo encarará como parte del desarrollo necesario porque a nosotros no nos da el cuero ahora”, dijo.