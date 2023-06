Puente de La Barra cerrado hasta nuevo aviso

A partir de este miércoles 7 de junio y hasta nuevo aviso, el puente de La Barra permanecerá cerrado. La novedad se conoció este martes cuando la IDM informó que “luego de las tareas de evaluación profunda”, se procederá a comenzar con las obras de estabilización definitiva de la estructura.

“Tal como lo había anunciado el intendente, después de la temporada se analizaron distintas propuestas y se optó por una de ellas”. Los trabajos estarán a cargo de la empresa Saceem, al tiempo que la IDM hará el seguimiento correspondiente, indicó el director de Obras, Darío Camacho.

Si bien no hay una fecha exacta de finalización de las obras, se estima que será antes del comienzo de la próxima temporada estival. Hasta entonces, la canalización vehicular -en doble sentido- se hará exclusivamente por el puente Leonel Viera.

La IDM solicita la colaboración de los conductores a los efectos de lograr un normal desplazamiento y se exhorta a respetar la señalización dispuesta en la zona.



Historia

El puente fue construido en 1998 a semejanza de su gemelo, ubicado de forma paralela e inaugurado el 29 de junio de 1963 a partir de una propuesta de Leonel Viera, un experto en la difícil tarea de construir puentes pese a no contar con el título de ingeniero civil en la especialidad de cálculo de estructuras.

Con el correr de los años el aumento del tránsito hacia y desde los balnearios ubicados al este del arroyo Maldonado impulsó la construcción de un segundo puente. La solución llegó durante la gestión del entonces presidente Julio María Sanguinetti y del entonces intendente Camilo Tortorella. El nuevo puente fue fruto del acuerdo entre ambos gobiernos porque la estructura era de jurisdicción nacional mientras que sus accesos correspondían al gobierno departamental. Luego de alcanzado el acuerdo comenzó la etapa de construcción de la estructura. La licitación fue ganada por la empresa Ramón C. Álvarez Sociedad Anónima.