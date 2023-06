Puente de La Barra: inversión millonaria para llevar a cabo un “proyecto definitivo que quede para siempre”

El puente de La Barra se cerró para comenzar con su refacción, y el intendente Enrique Antía sostuvo que los trabajos comenzarán “a todo trapo”, porque, según confirmó, deberá estar listo para noviembre. Hasta cumplir con ese plazo se realizarán obras que demandarán una inversión por parte del gobierno departamental que alcanza los US$ 3 millones.

“Se cierra hoy porque ahora estamos en la etapa de reposición definitiva”, dijo, y explicó que el operativo que se dio previamente “fue para salvar” al puente; “por eso las muletas”. Ahora, la intendencia firmó un contrato con la empresa constructora que se encargará de los trabajos para empezar a llevar a cabo un “proyecto definitivo para que quede para siempre”.

En diálogo con la prensa Antía recordó que la primera etapa de arreglos del puente tras su rotura, en la que se le colocaron “muletas”, implicó una inversión que superó los US$ 2,5 millones, con recursos genuinos del departamento.

En setiembre de 2022 el segundo de los puentes de La Barra fue clausurado luego de que sufriera –según destacó un informe de la Intendencia, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas y la empresa Saceem– un descenso de un centímetro diario en la parte inferior. Tras los chequeos en aquella oportunidad, las autoridades determinaron que existía un peligro real para la estructura del puente, por lo que el paso por el mismo se inhabilitó durante un tiempo.

En enero de este año, 19 mil autos transitaron diariamente por la zona, destacó.

Otra obra y nueva maquinaria

Por otro lado Antía destacó que la administración también trabaja en la construcción de un puente de carga sobre Paso del Guerrero que, se estima, estará pronto para usar en 2024.

Las declaraciones se hicieron en el marco de una entrega de maquinaria para el Municipio de Solís Grande, actividad que fue encabezada por Antía. En esa oportunidad el intendente destacó que se invirtieron US$ 125 mil en los equipos y que la compra forma parte de una “política de descentralización y obras” para “dejar equipados a los municipios”.

El Municipio de Solís Grande recibió una pala Michigan, un Tractor Case y una camioneta estilo micro, marca Mercedes Benz.

Esta entrega se destacó como parte de las inversiones hechas en los períodos de gobierno de Antía, quien resaltó que la cifra alcanzó los US$ 20 millones, dividiéndose en US$ 5 millones en la actual administración y US$ 15 millones en el período anterior.