Punta del Este es el líder invicto de Liga Mayor

Por Rodrigo “Chino” Fernández

NO FUE FÁCIL

En el Parque Beverly Hills Punta del Este logró vencer 1-0 a Central Molino, partido jugado el martes 21 al solicitar el equipo que dirige Alejandro Lladó adelantar el encuentro para tener un día más de descanso de cara a lo que se le viene el sábado por el Torneo de Clubes del Interior.

Los locatarios dispusieron de muchas llegadas sobre el arco defendido por Santiago Correa, el portero salvó unas y otras veces no hubo efectividad en los delanteros de Punta del Este pero en casi todo el cotejo la igualdad parecía romperse siempre en el lado del arco de Central Molino, esto no quiere decir que los visitantes jugaron mal porque no es así sino que a pesar de la tenacidad con la que disputaron el encuentro se vieron sobrepasados por los ataques de un Punta del Este que en ataque tiene muchas variantes ofensivas.

El gol llegó en un tiro libre al minuto 89 que fue ejecutado por Sebastián “Pato” Lladó y peinado por el defensor Alejandro Lacruz cuando el golero Correa salió a destiempo en busca de esa pelota y dejó su arco desguarnecido, fue el premio a la continua intención del equipo de Punta del Este que mereció ganar el partido por lo hecho a lo largo de los 90 minutos de juego.

OTRO BATACAZO DE ARTIGAS JUNIORS

Como ya había ocurrido en el arranque del Torneo Apertura ante el club San Carlos, ahora el equipo Artigas Juniors dio un nuevo Batacazo en Liga Mayor al derrotar 1-0 a Ituzaingó en el Parque San Rafael en un encuentro disputado el miércoles 22.

Un cruce que tuvo mucha adrenalina, fuertes cruces y mucha intensidad, hubo expulsiones y protestas, podemos decir que tuvo de todo, pero en ese tipo de partido es cuando Artigas Juniors sabe sacar siempre un mejor redito. El gol fue convertido por Alejandro González cuando moría el primer tiempo, es decir a los 45 minutos del encuentro.

Queda aún un poco más de la mitad del Apertura, pero con este resultado las aspiraciones de Ituzaingó de ir a por el titulo se ven escasas, la “Verde” ahora deberá cargar las baterías en busca de seguir avanzando en el Torneo de Clubes de OFI y también llegar lo más lejos posible en la incipiente COPA Uruguay donde debe enfrentar el próximo jueves 30 a Basáñez como visitante.

SE ALARGA LA RACHA

El Decano Carolino viene en plena racha de victorias, en esta 5ta Fecha ha sumado su 4ta victoria de forma consecutiva al ganarle 3-2 a Colón FC en su propio Estadio “Fernando Agorrody”. Los goles de este cotejo fueron convertidos por Salvador Maidana a los 7 min., el volante Agustín Noguez a los 39 min. y mediante tiro penal a los 45+2 min. Emiliano Bernales para San Carlos, por otro lado, el equipo dirigido por Alejandro Rivero anotó mediante los goles de Facundo Alonso al inicio del 2do tiempo en el minuto 46 y posteriormente mediante el penal que a los 56 min. anotó Luis Morales.

San Carlos se pone ahora en la franca persecución de Punta del Este en el Torneo Apertura, justamente se viene el partido entre ellos el próximo miércoles 29 y va a ser un partido determinante que tendrá repercusión directa con la definición de este certamen a pesar de que posteriormente queden aún partidos por jugar.

Del lado de Colón FC vemos como después de iniciar con todo ahora el equipo ha tenido un par de caídas, pero sigue siendo un buen Torneo y cuenta con una renta de puntos por encima de equipos que en lo previo se los veía como rivales directos.

LA VISITA SE LLEVÓ LOS PUNTOS

Libertad tuvo que jugar como visitante en la cancha de Deportivo Kennedy en esta 5ta Fecha y se llevó el triunfo con claridad por 3-0. El “Penado 14” anotó mediante Facundo Suárez al min. 45 de penal, Rodrigo Pérez al minuto 55 y de tiro libre puso el 3ero al minuto 80 Juan Manuel Ferreira. Libertad está jugando a dos frentes y viene muy bien en el Torneo de Clubes OFI donde ya está prácticamente clasificado a la siguiente fase, aún aguarda la resolución de su solicitud de puntos en el partido de la 1era Fecha ante Ituzaingó y de conseguir esos 3 puntos se colocaría muy cerca del líder Punta del Este, por ahora sigue sumando y trabajando en búsqueda del 4to Título consecutivo, para muchos es el gran candidato.

LOS AURINEGROS DE LAS DOS CIUDADES EMPATARON

Fue empate a puro gol 3-3 entre los equipos de Peñarol Fernandino, quienes oficializaron de locales en el Parque Sportcenter.- Peñarol, y el Peñarol de San Carlos, el partido se jugó el pasado domingo 19.

Los goles del aurinegro de Maldonado fueron convertidos por un doblete de Andrés García y otro de Bruno Machado mediante tiro penal, mientras tanto para su rival Peñarol de San Carlos los goles fueron convertidos por un doblete de Agustín Tort y el restante mediante Alberto Batalla.

Este empate le da una leve ventaja de 1 punto al Peñarol Fernandino que ahora está por encima de varios equipos en la Tabla de Posiciones y al Peñarol de San Carlos le permite ahora alcanzar a rivales totalmente directos en la lucha por zafar del Descenso, aunque aún reste muchos partidos por delante.

EL DECANO SE REENCUENTRA CON EL TRIUNFO

Atlético Fernandino volvió al triunfo tras dos fechas sin conocer la victoria al vencer como locatario con contundencia a Defensor por 4-1 en su escenario.

Los goles del equipo que dirige Richard “Pájaro” Pérez fueron convertidos por Matías Pereira, Gonzalo Santos, Alfonso Rodríguez y el restante en contra, para los violetas el autor del gol fue el centro delantero Kevin Sueldo.

De esta manera ahora Atlético Fernandino vuelve a meterse en el pelotón de los de “arriba” en el Torneo Apertura colocándose en la 3era posición con los mismos puntos que Libertad.

Foto: gentileza MALDONADO DEPORTES de Ernesto Hornos.

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PJ PTS PUNTA DEL ESTE 5 15 SAN CARLOS 5 12 ATLÉTICO FERNANDINO 5 10 LIBERTAD 5 10 COLÓN FC 5 9 ITUZAINGÓ 5 9 ARTIGAS JUNIORS 5 8 PEÑAROL FERNANDINO 5 4 CENTRAL MOLINO 5 3 DEPORTIVO KENNEDY 5 3 PEÑAROL SAN CARLOS 5 3 DEFENSOR 5 0