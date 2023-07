Punta del Este gana el clásico y se acerca

Por Rodrigo “Chino” Fernández

Se jugó un nuevo clásico peninsular en la tarde de este miércoles 5, día de aniversario 116° de Punta del Este, en el Parque San Rafael con muy buen marco de público. Era un partido de la 4ta Fecha y el único de la tarde fútbol en Liga Mayor al aplazarse dos partidos atrasados que se iban a jugar a la misma hora en otros escenarios, Punta del Este con muy buen partido colectivo se quedó con los 3 puntos.

El partido inició con mucho vértigo y en el minuto 4´ Carlos Sotelo cobró penal a favor de Ituzaingó que era un poco más en el terreno de juego. El encargado de la pena máxima era Leandro Balao y enfrente estaba el portero Juan “Pipo” Lladó, esta vez el duelo lo ganó el guardameta que mantuvo su arco en cero en esta instancia, todo seguía igual 0-0.

En el minuto 30 el zurdo delantero Bruno Lomiento abrió el marcador con un lindo gol por su elaboración colectiva, era justo porque en los minutos jugados el equipo de Alejandro Lladó era más y merecía ir en ventaja, con este gol se iban al descanso arriba 1-0.

En el segundo tiempo el partido se hizo algo entrecortado, es un clásico y siempre hay alguna que otra pierna fuerte de más. Sotelo tuvo que amonestar a algunos jugadores y en el minuto 66 hay penal a favor de Punta del Este que esta vez Emiliano Bonilla intercambió por gol ganándole el duelo a Nicolás Bayarrez, era el 2-0 para Punta del Este.

En el tramo final la Verde Peninsular salió a buscar el empate, lo que era muy difícil, pero lograron descontar en el minuto 77 con gol del interminable volante Jonathan “Cabeza” Alba. El marcador ahora estaba 2-1 a favor de la visita y quedaba un rato más por jugar.

Punta del Este defendiendo e Ituzaingó atacando, así fue el entrecortado final del partido, pero ya no hubo más goles y el que terminó festejando el clásico de forma justa fue Punta del Este, porque supo pegar en el momento justo, porque fue más efectivo y porque lo supo defender con tenacidad en el final y ahora ha quedado a sólo un punto de la cima de la Tabla de Posiciones.

DETALLES

ITUZAINGÓ 1 PUNTA DEL ESTE 2

Parque San Rafael

Árbitros Carlos Sotelo, Rubén López, Jessica Blanche, Maximiliano Cigales.

Sub20 Ituzaingó 2 Punta del Este 1

ITUZAINGÓ (1): Nicolás Bayarrez,Nicolás Giménez, Martin Manassi,Matías González, Rodrigo Correa,Máximo Arismendi, Gabriel Etcheverria (Facundo Gonzalvo), Lucas Martínez (Jonathan Alba), Leandro Balao (Guido Crespo), Gonzalo Gadea, Juan Bayeto (Rafael Acosta). DT Gonzalo Amarilla

PUNTA DEL ESTE (2): Juan Lladó, Andrés Martínez, Andrés García, Diego Suarez, Brian Faler, Alejandro Lacruz, Pablo Suarez (Ignacio Pereira), Brandon Caporal (Brian Posse), Emiliano Bonilla (Nicolás Maldonado), Juan Díaz, Bruno Lomiento (Pablo Tejera). DT Alejandro Lladó

Goles 30´ Bruno Lomiento 66´ Emiliano Bonilla de penal (Punta del Este), 77´ Jonathan Alba (Ituzaingó)

NOTA A los 4 minutos Leandro Balao de Ituzaingó remató un penal que atajó Juan Lladó

TABLA DE POSICIONES

EQUIPO PJ PTS ALIANZA CINCO 5 11 PUNTA DEL ESTE 5 10 PEÑAROL FERNANDINO 3 9 ATLÉTICO FERNANDINO 4 7 ITUZAINGÓ 3 6 SAN CARLOS 4 6 ARTIGAS JUNIORS 3 5 LIBERTAD 2 4 SAN MARTÍN 5 4 COLÓN FC 4 4 PEÑAROL SAN CARLOS 5 1 DEP. KENNEDY 4 0

PRÓXIMA ACTIVIDAD

DOMINGO 9/7

ARTIGAS JUNIORS

vs SAN CARLOS



PEÑAROL SAN CARLOS

vs PUNTA DEL ESTE



COLÓN FC

vs DEP.KENNEDY