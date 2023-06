Punta del Este recibirá en octubre a la Clipper Race

Los once barcos saldrán del puerto de Portsmouth el 3 de setiembre y llegarán a Maldonado aproximadamente un mes después

El Yacht Club Punta del Este confirmó que la Clipper Round The World Yacht Race regresará este año al puerto esteño. De esta manera, el club local comenzará las celebraciones por sus cien años, que se cumplen en 2024. Los once barcos saldrán del puerto de Portsmouth el 3 de setiembre y llegarán a Punta del Este aproximadamente un mes después. Los detalles de la competencia se conocerán este viernes en una conferencia que estará encabezada por el comodoro del club, Juan Etcheverrito.

En una de esas naves estará como patrón el fernandino e integrante del YCPE, Fernando “Nano” Antía, primer Clipper Race Skipper proveniente de Sudamérica.

“Después de haber circunnavegado el mundo y otra mitad, Nano aporta una gran cantidad de experiencia en carreras oceánicas, combinada con un verdadero entusiasmo por la aventura y el trabajo en equipo”, señala la página oficial de la competencia.

Nano hizo historia cuando se convirtió en el primer uruguayo en dar la vuelta al mundo en la Clipper Race, “donde enfrentó mares fenomenales y vientos de Fuerza 12. A pesar de no haber navegado nunca antes de incorporarse a la tripulación, se reconoció el talento de Nano y se le nombró Watch Leader. En este punto, tenía claro que una carrera en la vela era el camino que tomaría”.

Motivado

Después de la carrera, Nano pasó a desarrollar su experiencia en carreras e instrucción con Clipper Events y varias carreras icónicas como la RORC Fastnet Race y el Rolex South Atlantic Circuit. La Clipper Race reconoció el fuerte compromiso, la enseñanza y la capacidad de carrera de Nano, y le ofreció el papel de primer oficial a bordo del barco Punta del Este para la segunda mitad de la Clipper Race 2019-20, en el que junto al patrón Jerónimo Santos Gonzales, obtuvieron el segundo lugar de la competición.

Motivado por crear “un equipo saludable y feliz que trabajará duro para navegar rápido, Nano está listo para llevar su sentido de la aventura y su contagioso entusiasmo a la Clipper Race”. Habiendo cruzado el Atlántico seis veces, Nano cita la Etapa 1 de Europa a Sudamérica como la etapa que más le emociona, con la ambición de navegar rápido a su continente de origen e intentar dominar los Doldrums. Además, con dos carreras en el Pacífico Norte y en los Roaring Forties en la bolsa, Nano definitivamente “está anticipando estas piernas más largas y frías y espera con ansias el nuevo desafío de liderar a un equipo a través de algunas de las condiciones más difíciles del planeta”, finaliza el informe.

La conexión de Nano con el océano es profunda. Al crecer nadando competitivamente y surfeando, Nano desarrolló una sólida comprensión del mar y una sed de aventura desde una edad temprana. Como surfista experimentado, ha viajado extensamente explorando lugares de surf de clase mundial en Asia, América del Sur, Europa y Polinesia, y también dirigió una escuela de surf durante doce años.