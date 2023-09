Punta del Este será sede del XV Congreso de la Federación Ibero Latino Americana de Quemaduras

Rehabilitar a un paciente con gran parte de su cuerpo quemado es una tarea muy difícil. No sólo se trata de salvarle la vida a un niño o un adulto. Sino que la medicina busca ayudar a pacientes, que muchas veces requieren acompañamiento durante muchos años de su vida, desde una perspectiva multidisciplinar. En palabras de la Dra Beatriz Manaro, directora de la Unidad del Niño Quemado y Cirugía Reparadora (UNIQUER) del Hospital de Niños Pereira Rossell, “un paciente quemado es un paciente para muchos años, dado que si se queman de niños las secuelas no avanzan con la edad del paciente, lo que va a producir retracciones y se van a tener que ir modificando a lo largo del crecimiento y a lo largo de la vida”.

En los albores del siglo XXII, según la Dra. Manaro, no es suficiente con salvar una vida de alguien que ha sufrido quemaduras, sino que es necesario ayudar a recuperar esa vida para que cada día implique una mejora para aquellas personas que han sufrido accidentes graves, en lugares sumamente delicados, como la cara o la garganta, y necesitan apoyo para volver a vivir en sociedad; en una cultura que estigmatiza.

Inteligencia artificial

Esta ayuda en la recuperación de quemaduras llega, por ejemplo, a través de la Inteligencia Artificial que posibilita recurrir a técnicas inmersivas a través del uso de lentes.

“Si un paciente es de la capital es muy fácil, pero si no está en la capital hay distancias que pueden ser salvables o no. Por eso pensamos en la Inteligencia Artificial porque colocándote un par de lentes o creando imágenes, tú puedes estar acá y la otra persona puede estar, por ejemplo, en el departamento de Artigas para repetir los ejercicios que tú les estás indicando desde Montevideo o que puede decirle la propia Inteligencia Artificial si está haciendo bien o mal los ejercicios de recuperación”

Entre los procesos de formación para la recuperación del quemado que impulsa la Dra. Manaro, junto a varios expertos y profesionales, se encuentra el XV Congreso de la Federación Ibero Latino Americana de Quemaduras (FELAQ), a realizarse en Punta del Este los días 10, 11 y 12 de octubre y en el cual las posibilidades de tratamientos láser, junto a otras tecnologías y terapias multidisciplinares para pacientes quemados tendrán un lugar fundamental.

Avances, experiencias y debates

El congreso internacional multidisciplinario, para el cual Uruguay ha sido elegido por primera vez en su historia como sede, es un espacio para que todos aquellos profesionales que se ocupan del tratamiento de los quemados accedan a los últimos avances, experiencias y debates científicos relacionados al tratamiento de las quemaduras en el cuerpo.

La actividad está pensada para que continúen su formación en el campo emergencistas, que son quienes se encargan del traslado; pediatras o médicos que los reciben en la puerta; intensivistas, que atienden en el CTI; nutricionistas, fisioterapeutas, nurses y enfermeras, que hacen que la vida diaria de esa persona esté bajo cuidado, ya que son quienes realizan la mayor cantidad de curaciones; además de psicólogos y psiquiatras. Según la Dra. Manaro, “se trata de un congreso al cual debemos concurrir todos los especialistas que integramos un equipo de salud dedicado a los quemados, sea para corroborar nuestros conocimientos, mejorarlos u observar el nivel que tenemos”, a través de la comparación con lo que se hace en otras partes del mundo.

Destacadas presencias

El XV Congreso de la Federación Ibero Latino Americana de Quemaduras (FELAQ) ya tiene confirmada varias conferencias de especialistas reconocidos a nivel internacional, como el Dr. Roy Kimble, de Australia, quien brindará tres conferencias: una dedicada a la “Intervención Temprana en las primeras 24 horas Post Quemaduras”; otra sobre nuevas miradas sobre la “Evaluación y Tratamiento de Cicatrices Post Quemaduras”; y una tercera que versará sobre la integración entre “la Investigación y la Clínica en centros de Especialidad en Quemados”.

Además, el evento contará con conferencias de la Dra. Mette Berger, de Suiza, quien hablará sobre “¿Qué hay de nuevo en glutamina enteral en pacientes quemados?” y los “Oligoelementos en Pacientes Grandes Quemados”.

Asistirán otros importantes especialistas en quemaduras provenientes de diferentes partes del mundo, entre los que se encuentran el Dr. Ariel Miranda, de México, que dictará la conferencia “Mejorando la epitelización y la calidad de la cicatriz en heridas por quemaduras”.

El congreso multidisciplinario contará, a su vez, con diferentes mesas redondas, entre las que abordará la integración estética como el láser, la micropigmentación, el implante capilar, las técnicas quirúrgicas de colgajos libres, los microquirúrgicos y los aportes de diferentes disciplinas al tratamiento de los quemados.

Emiliano Sierra, director de la División de Realidad Aumentada y Realidad Virtual de la empresa de tecnología y software uruguaya Kreitech, fue consultado sobre los aportes que la tecnología puede traer para el tratamiento de pacientes quemados. El investigador señaló que “para todo el ciclo que vive un paciente y un profesional que se dedica a los quemados, esto puede traer mejoras en la formación, puede traer también mejoras en los tratamientos, ya sea con nuevos tratamientos o pudiendo efectivizar, los que ya se hacen”. Para el investigador y desarrollador, “la Inteligencia Artificial en relación a la salud general, pero a los quemados en particular, puede impactar en todo el espectro, inclusive en las secuelas no físicas, sino psicológicas de un paciente. Ahí la Inteligencia Artificial también puede ayudar, puede ser una especie de acompañante virtual durante ese proceso, en el que, por ejemplo, para un paciente que no siempre tiene acceso inmediato a un profesional, puede haber un modelo de Inteligencia Artificial entrenado para resolver y acompañar desde ese lado”.

Las necesidades de cada niño y adulto quemados son apremiantes. En Uruguay, instituciones como la UNIQUER del Hospital de Niños Pereira Rossell y el CENAQUE del Hospital de Clínicas, ambas dependientes del Fondo Nacional de Recursos, se encargan de salvar y ayudar en su recuperación a niños y adultos de todo el país. La formación continua, como la que brindará el XV Congreso de la Federación Ibero Latino Americana de Quemaduras (FELAQ), y la ayuda que brindan los avances tecnológicos, son de vital importancia para ayudar en la recuperación de los pacientes con quemaduras leves y graves.