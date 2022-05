Punta del Este tiene el metro cuadrado más caro de América Latina

Un estudio de Mercado Libre Inmuebles sobre el precio del metro cuadrado en casi ochenta ciudades de seis países de América Latina dio a Uruguay y Chile como los países con el metro cuadrado en promedio más caro de la región. El análisis toma en cuenta las ciudades más importantes en población y con cantidad de oferta suficiente de Argentina, Chile, Uruguay, Colombia, Brasil y México. Además, dada la cantidad de oferta publicada en Mercado Libre Argentina, se incluyó a la ciudad de Miami, en Estados Unidos.

Justamente, según el estudio, la ciudad estadounidense es la que presenta el precio por m2 más alto del ranking con US$5825. Le siguen otros dos destinos turísticos destacados a nivel regional: Punta del Este con US$3174 y la Riviera Maya en México con US$2712. Uruguay tiene tres ciudades dentro del top 10: además de Punta del Este están Montevideo, en el quinto puesto con US$2639 por metro cuadrado y Colonia del Sacramento en el séptimo puesto con US$2613 por metro cuadrado. La cuarta ciudad de Uruguay incluída en el ranking es Maldonado que se encuentra en la posición 19 con un valor por m2 de US$2075.

Allende la cordillera

Al igual que Uruguay, Chile es de los países con precio por m2 más caro de los analizados. Tiene 3 ciudades en el top 10 del ranking: Gran Santiago en el 4to lugar con US$2640 por m2, Viña del Mar en 6to lugar con US$2629 y Calama en 9no puesto con US$2490. Además, entre las 20 ciudades más caras de la región hay otras 5 chilenas.

En el otro extremo del ranking, Brasil y Colombia son los países que presentan m2 más económicos de todas las ciudades analizadas. En el caso de Brasil, las dos ciudades con m2 más caro son Río de Janeiro con US$1772 y San Pablo con US$1732, ubicadas en las posiciones 30 y 31 del ranking. Colombia recién aparece en el lugar 34 con las propiedades de Bogotá con US$1608 por m2 y Cartagena de Indias en el 35 con US$1525 por m2.

En el caso de Argentina, la ciudad con m2 más caro del ranking es San Martín de los Andes (US$2520 por m2), ubicada en la 9 posición; y cerrando el top 10 está Buenos Aires con US$2419 por m2.

El boom

“No sorprende ver a tres ciudades de Uruguay tan alto en el ranking regional. Desde Mercado Libre Inmuebles venimos monitoreando la suba de precios de las principales ciudades del país desde hace cinco años y anualmente realizamos este ranking en el que siempre Montevideo y Punta del Este están en las primeras posiciones. El boom de la construcción en ambas ciudades que se observa en los últimos años aumentó la oferta de obra nueva, elevando el precio promedio por metro cuadrado” dijo Jonathan Szwarcman, gerente de Marketplace Inmuebles para Mercado Libre Uruguay “Por otra parte, hay ciudades como Buenos Aires o San Pablo, en las que sabemos que existen zonas con valores por m2 altísimo, pero sin embargo su entramado social y variedad de oferta hacen que, en promedio, el valor por m2 sea más accesible que en otras ciudades”.

Cantidad de espacio

El análisis de Mercado Libre también detalla cuántos metros cuadrados se compran en cada ciudad con US$100.000 de inversión. En las ciudades analizadas de Uruguay, con esa cantidad de dinero no se llega a comprar una propiedad de más de 50m2. Algo similar sucede en Chile, donde en 9 de las 13 ciudades analizadas de ese país, con US$100.000 no se pueden superar los 50m2, y en las cuatro restantes no se puede superar la barrera de los 60m2.

Para encontrar una propiedad que supere ese metraje hay que llegar hasta la posición 32 del ranking en la que se encuentran ciudades como Neuquén y Rosario de Argentina, o Bogotá y Cartagena de Indias en Colombia. En Brasilia, con US$100.000 se pueden comprar 70m2.

En el listado hay 14 ciudades en las que se puede comprar una propiedad superior a 100m2, ubicadas en Colombia, México, Brasil y Argentina, pero ninguna de ellas es una ciudad capital de los países mencionados.