¿Qué hacer y qué no hacer si vemos un pingüino en la costa?

Desde hace un par de semanas están apareciendo pingüinos en las costas de Canelones, Maldonado y Rocha. Los Pingüinos de Magallanes (o Patagónicos) anidan en las costas e islas de la Patagonia argentina y migran hacia el norte en el invierno, nadando a través de aguas uruguayas hasta llegar al sur de Brasil. En primavera regresan nuevamente a Patagonia donde se reproducen.

En su viaje anual encuentran muchísimos desafíos: cambio climático, competencia por recursos pesqueros (menos alimento), mares contaminados por deshechos, basura, plásticos, redes de pesca. Si logran sobrellevar estos obstáculos, seguirán su camino. Pero a veces las cosas no salen bien y pueden salir a la costa. Unas veces simplemente salen a descansar. Otras veces pueden tener algún problema y necesitan ayuda para sobrevivir. Una de las organizaciones existentes en el departamento que se dedican a ayudarlos es SOS Rescate de Fauna Marina, dio a conocer una lista de las cosas a hacer para poder ayudar.

¿Qué debes hacer si encuentras un pingüino en la costa?

1. NO devolverlo al mar.

2. ALEJAR a los animales domésticos (sobre todo perros). Si es posible hacer una zona vallada para evitar el amontonamiento de gente.

3. NO ALIMENTARLOS NI DARLES AGUA.

4. NO MOJARLOS, ya que posiblemente estén con hipotermia.

5. Comunícate con SOS Rescate Fauna Marina al 094 330 795, e indica su ubicación.

6. NO TOCARLOS ni moverlos antes de consultar con personal especializado. En caso de tener que hacerlo procura tomarlos con una toalla seca y lo más limpia posible: y tapando los ojos para evitar que se siga estresando. (Sugerir a otras personas en la playa no tocarlos y sacar fotos desde una distancia prudente. Hay que tener en cuenta que es un ave que necesita ayuda y por lo tanto debemos evitar aumentar su grado de stress, el cual puede llevar a empeorar su estado de salud).

7. No quitar ningún elemento incrustado o alojado en el animal, ya que en caso de ser necesario lo harán los veterinarios.

8. En caso de que se determine que el animal está con hipotermia se deberá mantener la temperatura corporal, (uso de manta seca y limpia, colocarlo en un lugar cálido, colocar entre la manta y el animal una botella con agua caliente, etc). Realizar este paso solo ante las instrucciones de personal especializado.

9. ACOMPAÑAR AL ANIMAL en todo momento hasta que llegue la asistencia y observar cualquier cambio en el mismo.