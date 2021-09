¿Quién es el actual concesionario del hotel Serena?, una pregunta que nadie sabe responder

¿Quién es es el actual concesionario del hotel Serena de Las Delicias? Hasta la víspera nadie encontraba una respuesta a esa pregunta. Menos el ministro de Turismo Tabaré Viera, quien quedó de una pieza cuando, en su comparecencia en el Parlamento no pudo responder esta interrogante que le formuló el ex subsecretario del ministerio Benjamín Liberoff. Por estas horas Viera no gana para sustos. Para el ministerio de Turismo, el actual concesionario es el mismo de siempre. No hubo, en estos últimos tiempos, comunicación de cesión de acciones de la firma concesionaria o venta del negocio a otra empresa.

Ayer circulaba en algunos ámbitos un chiste sobre este tema. Alguien recordaba a la película francesa “El salario del miedo” de los años sesenta. En ese film, el personaje interpretado por el inmortal Ives Montand conducía un camión repleto de nitroglicerina por caminos en mal estado, con infartantes precipicios. Viera, para algunos, parece el conductor del camión a punto de estallar en los 500 kilómetros de recorrido.

La historia del hotel Serena se remonta a muchos años atrás cuando la Intendencia de Maldonado y el ministerio de Turismo de la época coincidieron en la necesidad de poner fin a la desastrosa gestión municipal. Se trataba del Instituto Municipal de Estudios Turísticos, conocido por el acrónimo IMET. El lugar, cayéndose a pedazos, era empleado para dar alojamiento a intendentes y jerarcas de otros departamentos.

La decisión de dar en concesión a un privado el citado complejo fue resuelta durante la primera gestión de Antía, con Pedro Bordaberry al frente del ministerio de Turismo. Corría el año 2003.

El ministerio de Turismo llevó adelante, entonces, un proceso licitatorio que tuvo como objeto conceder la explotación del viejo edificio por un plazo de veinte años. A la referida licitación se presentó la empresa Costa Naturali, entonces dirigida por el empresario Eduardo Abulafia. La licitación fue cancelada por el gobierno. Con la misma oferta presentada por Abulafia, el ministerio de Turismo de la época contrató de forma directa a Costa Naturali.

“Por Resolución del Poder Ejecutivo TU/153, de fecha 26 de febrero de 2004, se convalidó el procedimiento licitatorio, se rechazó la oferta presentada por la empresa Costa Naturali S.A. y se dispuso proceder a contratar en forma directa la Concesión de la Explotación del Hotel Las Delicias de Punta del Este, invitando al oferente Costa Naturali S.A. a presentar su oferta, con las mismas bases y especificaciones establecidas en el Pliego Particular de Condiciones”, sostiene una resolución del gobierno. El contrato entre el estado, vía ministerio de Turismo, y la empresa Costa Naturali SA fue firmado el 2 de junio de 2004.

El Serena

A partir de esa fecha la referida empresa gestionó el complejo bajo el nombre de fantasía “Hotel Serena”. El plazo del contrato fue de veinte años y finalizaría el 2 de junio de 2024. El contrato establecía, además, que el mismo podía renovarse por otros diez años a partir del 2024. Esto es, hasta el 2 de junio de 2034, plazo que, por el momento sigue vigente.

En el año 2015, cuando faltaban todavía nueve años para finalizar la concesión, el empresario Eduardo Abulafia, en representación de Costa Naturali SA, pidió y obtuvo del gobierno de Tabaré Vázquez la renovación por otros diez años a partir del 2024.

“Prorrógase por un plazo de diez (10) años, el Contrato de “Concesión de la Explotación del Hotel Las Delicias de Punta del Este”, suscrito el 2 de junio de 2004 por el concesionario Costa Naturali S.A. y el Ministerio de Turismo, en todos los términos y condiciones resultantes del Pliego Particular de Condiciones de la Licitación Pública N° 06/03 del Ministerio de Turismo”, sostuvo la resolución del entonces presidente Tabaré Vázquez, firmada también por la ministra de turismo, Liliam Kechichian.

Empero, a partir de los años siguientes la empresa Costa Naturali SA, al igual que otras firmas manejadas por el empresario Abulafia, sufrió un severo revés económico.

Con el ingreso de la nueva administración del presidente Luis Lacalle Pou, asumió el entonces electo diputado Germán Cardoso como ministro de Turismo.

Deterioro

De forma paralela, el hotel “Serena” presentaba un avanzado estado de deterioro producto de la falta de mantenimiento y algunos empresarios de la zona, caso de los hermanos Diego y Elbio Rodríguez, asociados con el financista Jorge Bonanata comenzaron a mostrar su interés en hacerse de la gestión del hotel “Serena”, el cual tiene todavía catorce años de concesión por delante.

El ex subsecretario del ministerio de turismo Benjamín Liberoff aseguró en la Cámara de Senadores, donde ingresó como suplente, que una firma de los empresarios mencionados había adquirido el negocio del hotel Serena. Así lo establece un aviso publicado en el diario Oficial. “VENTA DE COMERCIO. Ley 2904. COSTA NATURALI S.A. Venderá a GALIZA S.A. EL ESTABLECIMIENTO COMERCIAL HOTEL SERENA SITO EN RAMBLA CLAUDIO WILLMAN PARADA 24, Maldonado. Acreedores presentarse de lunes a viernes entre las 14 y las 18 horas en Avenida Roosevelt parada 16, edificio Stradivarius, local PB “Estudio Notarial”, Punta del Este. Primera Publicación 25) $ 3619 20/p 14248 Ago 10- Set 07”, sostiene el citado aviso. La empresa Galiza SA es manejada por la esposa de Elbio Rodríguez y tiene como uno de sus representantes al abogado argentino Daniel Reta, quien figuraba hasta pocos días atrás como asesor de Cardoso en el ministerio de Turismo.

Empero, al caer la tarde de la víspera, el empresario Elbio Rodríguez se contactó con el periodista Alexis Cadimar para dar su versión de este tema. Así lo consignó el periodista en su cuenta de twitter: “Elbio Rodríguez se comunicó desde España para aclararnos que su empresa Galiza SA no compró hotel Serena. Uno de sus abogados nos dijo que se desistió por la deuda q había. CNaturali SA es ahora de JB que lo explotará”. Las iniciales J.B. responden al financista Jorge Bonanata. Según trascendió, Bonanata se habría hecho cargo de la empresa Costa Naturali SA. pese al abultado endeudamiento que la misma exhibe desde hace algunos años atrás. En abril pasado, la empresa Costa Naturali SA publicó la siguiente convocatoria en el Diario Oficial: “COSTA NATURALI S.A. Convocar a Asamblea Extraordinaria de Accionistas para el día 28 de abril de 2021 a las 11 horas en primera convocatoria y a las 12 horas en segunda convocatoria, en Ernesto Leborgne 7416, Montevideo, para tratar el siguiente orden del día: 1. Designación de Presidente y Secretario de la Asamblea. 2. Realizar un balance especial al 28 de abril de 2021 y efectuar sucesivos reintegros de capital a efectos de cubrir las pérdidas de la sociedad. 3. Designación de Directorio. 4. Designación de accionistas para firmar el acta. Registro de accionistas en dicho local, 5 días hábiles antes, hasta iniciarse el acto. El directorio. Primera Publicación 03) $ 4010 3/p 6158 Abr 07- Abr 09”.

Esto abonaría la teoría que el citado financista se habría hecho cargo de la empresa y que la misma no fue comprada por La firma de los hermanos Elbio y Diego Rodriguez. Sin embargo, el aviso de venta de comercio se efectúa cuando la venta se concretó. Además, el aviso de la venta de comercio de Costa Naturali SA a Galiza SA es posterior a las asambleas publicadas de capitalización de la empresa y de elección de las nuevas autoridades de la misma. Todos estos movimientos no fueron informados al ministerio de Turismo.