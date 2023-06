Quince nuevos CEO consolidan alianza por la inclusión de las personas con discapacidad

Por segundo año consecutivo – y en el marco del Día Interamericano del Gestor Humano – la Red de Empresas Inclusivas convocó a quince nuevos CEO a pronunciarse a favor de la inclusión de las personas con discapacidad, consolidando de esta forma una potente alianza impulsada desde el sector empresarial para la plena inclusión y el trato con equidad en el ámbito laboral. La iniciativa nuevamente recibió el apoyo de la Sociedad Uruguaya de Gestión de Personas y de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay.

La ceremonia se desarrolló en el Salón de Actos de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay y contó con la participación del Sr. Director Nacional de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social Daniel Pérez, el Director de Oficina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para el Cono Sur de América Latina Fabio Bertranou, el representante de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) Stefan Trömel, los Codirectores Ejecutivos de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay Fernando Carotta Derudder y Leticia Viva, el Sr. Embajador de Ecuador en Uruguay Roberto Illingworth Cabanilla, así como de otros funcionarios del cuerpo diplomático acreditado ante nuestro país.

Durante la parte oratoria, la Codirectora Ejecutiva de la Red de Empresas Inclusivas para Argentina y Uruguay Leticia Viva señaló que “nuevamente nos reunimos hoy para enviar un mensaje de inclusión a la sociedad en su conjunto, estamos muy orgullosos por la respuesta alcanzada en esta nueva convocatoria que realizamos por segundo año consecutivo y que constituye la mayor acción afirmativa que se haya concretado hasta el momento en nuestro país con este propósito; iniciamos ahora una nueva etapa de trabajo en conjunto para cumplir con este compromiso público que hoy asumen y estamos convencidos que a través de esta iniciativa están siendo protagonistas de un hito en materia de inclusión en Uruguay. Depende ahora de ustedes provocar una importante transformación: a través de una nueva mirada hacia la discapacidad y la conciencia plena de que la barrera más fuerte a superar está en cada uno de nosotros, en una mirada equivocada, y también en nuestros miedos y preconceptos”.

Comprometidos

La nómina de los quince CEO que pasaron a formar parte de esta alianza a partir del presente año quedó integrada por: Pablo Darscht (Director General del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, INEFOP), Marianne Delgado (CEO de MAPFRE Uruguay), Francisco Gasparri (Gerente General de KROSER), Marcelo Gilard (Gerente General, CASMU IAMPP), Juan Manuel López (Gerente General, SISI), Valeria Pardal (Country Manager, Nestlé Uruguay), Jimena Pérez (General Manager de FNC, Fábricas Nacionales de Cerveza), Pablo Pesce (Gerente General, Hyatt Centric Montevideo Hotel), Fernando Ponte (General Manager, Aero Cargas as agent of DHL Global Forwarding), Juan Ravecca (Co Founder & CEO, KINKO), Ignacio Ruglio (Presidente, Club Atlético Peñarol), Diego Sayanes (CEO & Founder at RUA Assistance / ServiciosYa / Coopera Hub / GEP Alumni (DIT UK), Alejo Umpiérrez (Intendente Departamental de Rocha), Nicolás Varela (Country Manager, Bayton Group) y Flávio Vasques de Oliveira (Gerente General, MAWDY Uruguay).

El mencionado compromiso público que – al concretarse esta segunda edición – alcanza ahora la adhesión de treinta CEO de prestigiosas organizaciones públicas y privadas, promueve – entre otros aspectos – la tolerancia cero ante comportamientos discriminatorios en el ámbito laboral, el involucramiento de la alta dirección a través de una agenda de acciones concretas, la aceleración de procesos de contratación de personas con discapacidad, así como la implementación de instancias de capacitación transversales en la organización desde un enfoque de derechos.

La Red de Empresas Inclusivas, fundada el 27 de mayo de 2021 reúne a casi treinta organizaciones públicas y privadas que promueven la inclusión efectiva, la igualdad de oportunidades y el trabajo decente de las personas en situación de discapacidad. Forma parte de la Red Mundial de Empresas y Discapacidad de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Red Iberoamericana de Empresas Inclusivas de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social (OISS).