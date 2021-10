¿Quo vadis Punta?, por Damián Argul*

En el corazón de la Costa Azul, Niza, conocida como “la cuna del Turismo moderno” hoy quinta ciudad de Francia es un destino turístico de primer orden, aunque ha perdido la aureola de encanto y glamour que la caracterizó durante muchos años. Éste se desplazó a otros destinos próximos como Mónaco, St. Tropez y Cannes.

Muchos o todos los destinos de playa han sufrido transformaciones: a Benidorm – antiguo puerto de pescadores, se la conoce como la Manhattan del Mediterráneo, a Mar del Plata, por su desarrollo edilicio, la Miami del Sur y Punta del Este también ha sido comparada recientemente por la revista Travel & Leisure con Miami. Conviene aclarar que las dos veces mencionada Miami, es una ciudad que ya cuenta con más de dos millones de habitantes pero que incorpora permanente atractivos para mantener su vigencia turística.

“NUESTRO PRINCIPAL BALNEARIO”

Punta del Este, en una época publicitada como “la Riviera del Sur” es un privilegiado lugar que también ha venido experimentando diversos cambios.

Refugio veraniego de la alta y bien conectada internacionalmente aristocracia argentina, brilló desde sus inicios a principios del Siglo XX. Su fama se catapultó a raíz de los Festivales de Cine, organizados por Mauricio Litman, al que asistían grandes estrellas de América y Europa, así como concursos de belleza, desfiles de moda, mega fiestas y muchas otras actividades que le significó la calificación de “Party Town”.

También congregó grandes eventos, como la Conferencia Interamericana de Presidentes y fue escala de la regata Whitbread de Vuelta al Mundo.

A partir del retorno a la democracia en 1985, fue sede de los más grandes congresos y convenciones internacionales. Un hecho no menor, quizás no tan recordado, es que en la época del presidente Lacalle Herrera pasaban sus vacaciones acá presidentes de otros países de la región.

Todo esto, además de su belleza natural, contribuyó a crearle una gran fama internacional.

Hoy vive otro boom no menos bienvenido: gracias al aumento exponencial de residentes permanentes, Punta del Este ha dejado de ser, fuera del verano, la ciudad fantasma que fue y que incluso daba miedo de recorrer a los no muchos turistas extra-regionales que la visitaban.

Ahora que se anuncia una torre de oficinas de 25 pisos en pleno Gorlero, cabe pensar que La Península tal cual la conocíamos ya no será la misma, ni mejor ni peor. Distinta.

Un cambio que Punta del Este viene registrando desde hace años, ha sido la sobre construcción edilicia. Esta ha afectado, en parte, su imagen.

Nos referimos especialmente a la destrucción de las grandes mansiones de la costanera de la Mansa, hermosísimas residencias, parques y jardines, de variados estilos, que deslumbraban a los visitantes.

Lo malo fue que muchas de ellas fueron substituidas por edificios sin ninguna belleza y elegancia. Algo que a causa de la voracidad fiscal y la necesidad de ofrecer trabajo temporal puede terminar matando la gallina de los huevos de oro.

Y como bien lo demuestran las obras del Ingeniero Eladio Dieste, belleza y elegancia no implican lujo u ostentación.

ENTRE PUENTES

Cruzando de oeste a este, los puentes ondulantes de Leonel Viera – sobre la barra del Arroyo Maldonado ingresamos al municipio de San Carlos, cuya franja costera todavía la asimilamos a Punta del Este. Esta franja se extiende hasta el muy fotografiado puente sobre la Laguna Garzón diseñado por el famoso Arquitecto Rafael Viñoly.

Esta zona también ha ido evolucionando con un perfil más turístico y vacacional. Su principal población José Ignacio –recientemente incluida por la revista TIME en su lista anual de destinos recomendados, este año, indicado para una escapada relajada. El antiguo pueblo de pescadores uruguayo, aparece en compañía de otros destinos turísticos de sólida reputación: Berlín, Cannes, Dubai y Hawaii.

La noticia no sorprende, desde hace unos años los periodistas extra regionales reparan en su encanto y, para seguir con las comparaciones, no dejan de llamarla Los Hamptons del Sur, en alusión a la exclusiva playa del Atlántico neoyorkino.

A José Ignacio, Paola Singer, en el New York Times, lo define magníficamente como “Un lugar donde la gente esconde sus Ferraris” o sea un lugar de calidad, ambiente bohemio chic, y a la vez familiar salpicado con argentinos de notoriedad y poderosos europeos y brasileños. En el pueblo hay muy agradables tiendas, galerías de arte y excelente circuito gastronómico, que sigue los pasos de Francis Mallman: La Huella, Santa Teresita, La Susana, Marismo y el Chiringuito del propio Mallman. Todo esto entre dos playas de blanca arena, una brava y otra mansa.Una creciente oferta de agradables alojamientos, fundamentalmente posadas-boutique, algunas de gran nivel y servicios diferenciados, aunque la Estancia VIK se destaca ampliamente por su colección de arte y sus diferentes propuestas, incluida la equitación y hasta clases de polo, (nada menos).

Cerca el Pueblo Garzón – que muchos viajeros traen anotado en su “bucket list” y la “bodega Garzón, una de las mejores del mundo”, según Forbes, ubicada en un encantador paisaje que recuerda La Toscana, ambas con servicios de Mallman, alguien que debería ser reconocido por sus aportes a la zona y al turismo uruguayo.

Por último, pero no finalmente, el MACA “Museo Arte Contemporáneo Americano”, con su espectacular edificio diseñado por el arquitecto Carlos Ott, se constituirá en un gran polo de atracción de visitantes durante el verano y todo el año.

CUIDARLO TODO

El estado de evolución que viven estos dos territorios amerita un cuidado máximo para mantener y aumentar sus atractivos de manera que sigan produciendo los ingresos, y el trabajo que genera el turismo bien manejado.

En primer lugar, hay que seguir estimulando y apoyando el desarrollo de nuevos atractivos en las áreas que más interesan al viajero: compras, cultura, deportes, eventos, gastronomía, vida nocturna y más recientemente wellness, áreas que ningún destino turístico, por importante que sea, descuida.

No menos importante es una política de estado para preservar los distintos atributos de cada zona con una zonificación estrictamente reglamentada, que preserve su encanto.

No hacerlo significará la dilapidación de nuestro rico patrimonio turístico-

*Analista Industria Turística