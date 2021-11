Realización del festival “Punta Fest” en la zona de la Liga de Fomento despierta polémica

El denominado festival de música Punta Fest se realizará este sábado en el es-pacio público de la parada 1 de la rambla Claudio Williman donde se espera la presencia de miles de personas atraídas por la propuesta de los artistas Denis Elías, Luana, Chacho Ramos y el “El Reja”.

La emisora Fm Gente informó este jueves que el festival tendrá un costo de casi sesenta mil dólares a los contribuyentes. En las últimas horas fue creciendo la polémica desatada por la decisión de la Intendencia de Maldonado de concretar esta propuesta en ese lugar, una de las dos salidas que tiene la Península.

El encuentro musical de entrada libre tendría una duración de unas doce horas, aunque trascendió ayer jueves que podría ser más corto para no perjudicar durante tanto tiempo a los vecinos del lugar.

Descontento

Esta propuesta enfrentó reparos desde la propia interna del gobierno departamental, a tal extremo que el Municipio esteño no tuvo arte, ni parte en la organización del mismo. Además, según informó la emisora FM Gente, directivos de la Liga de Fomento y vecinos de Punta del Este también transmitieron su malestar y preocupación tanto por aspectos vinculados a la seguridad, así como por los eventuales daños a la propiedad privada que tal número de asistentes podría ocasionar. El mismo temor reina entre las reparticiones públicas encargadas de controlar y dar seguridad del espectáculo.

Uno de los mayores temores se refiere a la actitud que puedan adoptar los hinchas del Club Nacional de Fútbol cuyo primer equipo disputará un partido en Campus Municipal en la tarde del mismo sábado.

La Policía, entonces, deberá dar cobertura tanto al encuentro de fútbol como al encuentro musical de la parada 1. Y lo que más preocupa es que los hinchas, una vez culminado el partido, concurran a la parada 1 atraídos por el show. La preocupación crece por la eventualidad de que los hinchas se queden hasta el domingo circulando por la zona.

Calidad

Más allá del tema de seguridad y de orden público, la actividad encuentra resistencia entre distintos ámbitos del balneario esteño ya que no suma nada a Punta del Este más allá de la multitud que se dé cita en ese lugar. No genera el interés del perfil, ni constituye un atractivo para los turistas que eventualmente vendrán a la zona atraídos por el levantamiento de la prohibición de ingresar al territorio nacional que rige desde el 1º de noviembre pasado. Para muchos, este tipo de propuestas parece ser producto de un capricho de algún jerarca que no tiene ni idea de cómo funciona Punta del Este y no son pocos los que cruzan los dedos para que este sábado no se generen más problemas de los que ya de por sí puede provocar una propuesta de esta naturaleza.