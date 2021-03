El centro de entrenamiento de Bomberos, ubicado en la localidad de Las Brujas, sirvió de escenario para un completo curso de manejo de unidades no tripuladas (drones) en situaciones de riesgo y emergencia que fue dictado durante tres días por expertos en la materia y en el que se impartieron conocimientos teóricos y prácticos. Allí se recrearon situaciones reales y, durante la práctica, su uso permitió analizar escenas y determinar cuáles eran las mejores opciones para atenderlas.

Esta capacitación fue diseñada específicamente para emergencias en las que actúa el personal de la Dirección de Bomberos, no obstante, se integraron funcionarios de otras reparticiones vinculadas: diez funcionarios de la propia Dirección, un funcionario de la Unidad Aérea de Vehículos No Tripulados (UNAVANT) y dos de la Fuerza Aérea Uruguaya (FAU).

El director nacional de Bomberos, Ricardo Riaño, destacó estas capacitaciones y sostuvo que estos equipos son de vital importancia para resolver cualquier tipo de incidentes. El jerarca agregó que van a trabajar en intervenciones de orden forestal y que los equipos dan un amplio panorama de visualización de los comportamientos de los incendios en los primeros minutos de iniciado.

La DNB posee tres drones, dos para operaciones en Montevideo y área metropolitana y uno en el interior del país.

