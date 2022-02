El gabinete del gobierno departamental tuvo su primer encuentro del año, una reunión que duró más de ocho horas según consignaron las autoridades y donde el intendente Enrique Antía dejó planteados los lineamientos de trabajo para cada área de la Intendencia, así como los principales compromisos para este 2022. Algunos de los temas que se trataron y se destacaron fueron el realojo de quienes viven en el barrio Kennedy, las obras en los diferentes municipios y la venta de terrenos a familias.

El director General de Hacienda, Jorge Buda, indicó que el gobierno está al día con el pago a proveedores y que el Fideicomiso generó “oxígeno en la caja”. Por su parte, Antía indicó que el fideicomiso financiero insume un 3% de los ingresos departamentales, y resaltó que, en ese marco, se han aprobado 2 millones 300 mil metros cuadrados de obras -470 mil solo en 2021-. “Esto, además de generar trabajo implica que el actual gobierno de Maldonado le dejará a los que vendrán mayores ingresos económicos, los que absorberán los pagos que se deberán asumir por los fideicomisos. Esto ordena al departamento”, sostuvo.

Tras escuchar el informe de la Dirección General de Hacienda, Antía expresó que el incremento de un 13% en la recaudación de enero “demuestra confianza en la gestión y permite ver con optimismo el futuro”. Acerca de este tema se destacó el comportamiento de pago de los contribuyentes que recurrieron, en gran medida a abonar sus tributos vía online.

Fideicomiso para realojar

Álvaro Villegas, prosecretario general, detalló que el fideicomiso de US$ 35 millones para el realojo del asentamiento Kennedy está compuesto por US$ 28 millones aportados por CAF y US$ 7 millones aportados por el Banco República; a eso se le suman fondos de la Intendencia.

En el encuentro los jerarcas mencionaron que ya hay avances en los trabajos del lugar donde se realojarán las familias, como la instalación del saneamiento, la pavimentación de calles, la construcción de cordón cuneta y la nivelación de terrenos.

El director de vivienda Alejandro Lussich, anunció que dentro de la Intendencia se creó una unidad para coordinar con las diferentes direcciones todo lo relacionado a este realojo. Esta unidad estará comandada por el arquitecto Fernando García Miranda. En febrero continuarán los realojos parciales y se demolerá una manzana entera, informaron.

Por otro lado, la Intendencia trabajará junto al Ministerio de Vivienda para avanzar en la urbanización al norte, así como en trabajos en el San Antonio 4 y en asentamientos de San Carlos y Santa Mónica.

Ayudas durante la pandemia

Además, se señaló como un hecho positivo que aquellos contribuyentes que en 2021 no pudieron pagar la Contribución Inmobiliaria debido a la dificultosa situación laboral que suscitó tras la pandemia, pidieron abonar sus tributos sin multas ni recargos, tal como lo declaró el Decreto Departamental Nº 4034.

También, se recordó que durante la emergencia sanitaria, se le han otorgado a diversos sectores comerciales algunos beneficios fiscales como la exoneración de la tasa de higiene.

Otra de las cosas en las que se puso énfasis en esta reunión fue la disminución de la morosidad, que según informaron se redujo un 15%. Según detalla un comunicado del gobierno departamental, desde el año 2018 está activa una licitación de recuperación de activos, con la que muchos contribuyentes han podido regularizar su situación tributaria. Esto, además, ha generado recursos económicos para la Intendencia.

Comprar tierra para venderla

Antía sostuvo que un gran anhelo para este año es que el gobierno departamental adquiera tierras para venderlas a familias, así como hizo en su anterior administración.

En este, el primer encuentro del equipo de gobierno departamental de 2022, el intendente señaló que “este era el momento justo para reunirse”, ya que se esperó para la reunión a que la temporada de verano estuviera avanzada, para así poder ver los efectos de la pandemia en ella.

“El equipo está parado en la cancha, con toda la información necesaria y los respaldos para hacer efectiva la gestión, así como el tiempo para redondearla”, mencionó.