Gracias la venta de tickets de “la cena de gala” -una celebración que las nuevas generaciones catalogarían de “vintage”-, y la subasta de una obra artística y dos camisetas de la selección uruguaya de fútbol, se recaudaron más de US$ 320.000 a beneficio de Hemovida, la asociación creadora del Hemocentro Regional de Maldnado.

El encuentro se desarrolló el sábado en el complejo edilicio Fendi Château, de la Parada 16 y contó con varias presencias ilustres, incluyendo al presidente electo de Uruguay así como de dos vicepresidentes, diversas personalidades rioplatenses y los ex presidentes Julio María Sanguinetti y Luis Alberto Lacalle Herrera

La obra rematada había sido donada por el escultor Pablo Atchugarry y fue vendida en US$ 85.000. Las dos camisetas oficiales de la selección uruguaya de fútbol estaban autografiadas por los expresidentes uruguayos. La cena fue amenizada por varios espectáculos artísticos. Al final actuó la comparsa local La Generación Lubola y todo concluyó con un show de fuegos artificiales.

Agradecido

El director y mentor del Hemocentro, Jorge Curbelo, dijo estar feliz y agradecido “eternamente” por la velada. “Ni que hablar con la recaudación; esta recaudación es histórica para el interior del país y a mí me llena de felicidad”, señaló.

El hemoterapeuta señaló que este tipo de eventos “se abre hacia adelante” y probablemente se institucionalizará. La recaudación será destinada a lo que decida la Fundación Hemovida y las próximas autoridades de Asse. No obstante, expresó que le gustaría poder adquirir “una unidad móvil de aféresis, no tan grande como el Hemobus, pero es un tipo de micro donde hay máquinas para poder donar plaquetas y plasma para que podamos ir a cualquier rincón del país”.

“Eso tiene el significado de un ahorro impresionante para la estructura del Estado, porque se ahorra de comprarle todo lo que se obtiene del plasma a la industria farmacéutica; eso lo obtenemos de nuestros propios recursos, pero eso será para hablarlo con las nuevas autoridades que ingresen”, indicó.