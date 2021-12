Recibimos y publicamos

Del Dr. Armando Scaramusso

Disculpen, Perdonen y Gracias

El pdo. 17/11/21 viaje de BUE a COL con el “buque rápido” de la empresa Buquebus. La partida prevista para las 0900 hs, tuvo lugar recién a las 1115 hs. ( …)

Independientemente de que la presentación de la extensa documentación necesaria para embarcar (ticket de viaje, documento de identidad, PCR negativo para Covid 19, cedula verde del automotor, seguro de viaje y Seguro del Mercosur) esto se produjo por la insuficiente cantidad de personas que atendían al público y el hecho de que el buque con destino a MVD tuviese como partida prevista a las 0800 hs (es decir tan solo una (1) hora antes que el que iba a Col) y que finalmente fuera despachado a las 1015 hs, transformando de esta manera un viaje de 1 hora 15 minutos en uno de 3 horas 30 minutos, sin que nadie de la empresa utilizando un micrófono dijera alguna de

las tres palabras mágicas: “Disculpen, Perdonen y Gracias”.

Al llegar a COL, hicimos dos largas filas de automóviles para hacer Aduana, lo que significó una (1) hora más que se agregó a nuestra odisea de este viaje, que totalizo nada más y nada menos que 4 (cuatro) horas para poder ingresar a territorio uruguayo. ( …)

Y por si esto fuese poco, al regresar de COL a BUE el día 23/11/21 por la misma empresa en el viaje de las 1930 hs, al arribar al Puerto nos informaron que teníamos que descender del barco para hacer Migraciones en Argentina, para después regresar a la nave a retirar nuestros vehículos, que como imaginaran se encontraban “atrapados” entre otros tantos automotores cuyos propietarios/conductores no habían regresado a retirarlos. Esto produjo injustificadas demoras y las consiguientes molestias. Me pregunto si el gobierno uruguayo no desea que los ciudadanos de ese país viajen a BUE “y se compren de todo” merced a la gran diferencia cambiaria y el gobierno argentino a su vez tampoco desea que los argentinos viajemos al exterior “a gastar los pocos dólares que pudimos/supimos conseguir”. De ser así, flaco favor le están haciendo a este turismo binacional entre países hermanos.

Del Sr. Luis Cabral

Locuras de la Gente

Cada día uno se sorprende hasta lo que se hace en una pandemia. Algo terrible que ha matado millones de personas, así mismo se hacen locuras por la gente. En Italia para no perder muchos el pasaporte sanitario, los anti-vacunas, organizan fiestas de personas enfermas infectadas de COVID en forma clandestina a fin de enfermarse. Lo que no calculan que muchos han fallecido por la enfermedad. Los que logran zafar al tener la inmunidad obtienen el certificado exigido. Y otra cosa sorprendente es lo que esta ocurriendo en Países bajos donde se están vendiendo unos paquetes con una dosis de líquidos infectados con COVID 19 que desean contagiarse del virus. A su vez el empaque trae un test de antígenos donde el comprador puede medir si se contagio o no. Si falla se le envía otro sin cargo por un valor de 35 Euros. El Gobierno está preocupado por el gran aumento que ha habido de casos en pocas semanas y está prohibiendo esta nueva modalidad. Hasta con una pandemia, que es mundial se especula y aquí hablamos de vida o muerte. Vivimos en un mundo con gente con miradas diferentes.