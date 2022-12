Recibimos y publicamos: “Atención telefónica en el BPS”

Vivo en Montevideo pero tengo mi familia en Maldonado; adulto mayor y necesito hacer una consulta de importancia. El banco abre al público de 8 a 15 horas y además da tres números telefónicos para hacer consultas. Si alguien está lejos utiliza el teléfono y se supone que alguien va a atender. Pues no, uno puede pasar el día entero llamando y nadie lo atiende. Si, hay números con mensajes automáticos donde uno puede realizar la consulta y marcar la opción de lo que desea interiorizarse. Pero es marcar la opción y no hay ninguna persona que levante el tubo y responda. Ni que hubiera cuadras de jubilados y pensionistas como para no atender. Ni siquiera para hablar con una operadora, como ocurre en otros ámbitos que la persona que llama es orientada. Aquí pasa lo mismo y esto ocurre también en Piriápolis y San Carlos. En San Carlos a veces atienden pero Maldonado y Piriápolis son de terror. Son consultas para gente mayor, que necesita saber algo y la familia colabora. ¿Mal el sistema? no, la gente que está allí y le da lo mismo que suene hasta que se corta. Pero no importa un día ellos podrán necesitar algo si la vida los acompaña y experimentan en carne propia que nadie les responda. No cuesta mucho ayudar al adulto mayor o a familia que se preocupa por ellos. Todo llega a su tiempo, mal por la gente que está encargada de atender una simple llamada y no lo hace.

Saluda muy atte

Luis Cabral Montevideo.