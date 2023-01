Recibimos y publicamos: “Carta abierta al intendente Antía”

Estimado Intendente Enrique Antía:

Le escribo esta carta como vecino de Maldonado y que paga sus impuestos regularmente como corresponde.

Hace unos dias atras ud. en una nota periodistica anunciaba una serie de medidas que apuntaban a regular un poco el desorden que se genera a partir de las fiestas en los paradores, como asi tambien se refirio al servicio de reposeras y sombrillas que brindan los edificios. Claramente ambas requerian de un ordenamiento para que respetando las normas de convivencia, se puedan desrrollar y convivir todos en paz.

Me alegre al ver que desde la intendencia habian tomado nota de dicha situacion y segun anuncio en esa nota, en el caso de las fiestas en los paradores, se fijaban una serie de pautas y normas que debian cumplirse, caso contrario se las multaria o sancionaria..?. Por ejemplo, salvo los dias 24 y 31, las fiestas no podian exceder el horario de las 12hrs de la noche.

Supongo tambien que continua la norma de que el volumen de la musica no pueda exceder los 7,5 decibeles, dado que el exceso es lo que se denomina contaminacion sonora y afecta a las personas y a los animales. Es decir que mas alla de los dias y horarios, hay una cueston del volumen. Que no es menor.

Es grande mi sorpresa cuando estando a el dia 7 de enero he constatado la total falta de cumplimiento de todo lo mencionado y anunciado por usted en dicha nota periodistica. No solamente no se cumplio NUNCA, sino que a los inspectores que fueron a notificarlos por las denuncias de los vecinos, como yo y muchos otros, lfueron maltratados y creo que hasta amenazados. Y por supuesto hicieron caso omiso a lo que ellos les notificaban, continuando a todo volumen hasta cualquier hora…..que siga, siga el baile! total a la intendencia no le tenemos miedo!. Por lo menos de eso puedo dar fe que sucedio en el parador MAR Y FUEGO.

Sr. Intendente Antia, si anuncia algo asi hagalo cumplir, sino no diga ni anuncie nada, porque se despretigia ud y su palabra, y a la vez genera un malestar aun mayor entre los vecinos.

Sr. Intendente Antia, si tiene empleados que se les encarga el trabajo de controlar los ruidos molestos, protejalos, haga que se los respete, sino es mandarlos como cordero al matadero.

Sr. Intendente Antia, si no hay ni 1 sola clausura ejemplificadora, este tipo de cosas van a seguir sucediendo, a costa de todo el vecino que viene a descansar y que paga sus impuestos.

Sr. Intendente Antia, para ser creible hay que cumplir con hechos lo que se dice; ud lo sabe mejor que nadie. No defraude a los vecinos y luego pretenda que le den el voto.

Hay muchos vecinos que piensan como yo, solo que por distintas razones no lo expresan en cartas o manifestaciones, pero si las autoridades que son las que deben hacer cumplir el orden no lo hacen, el pueblo se va a manifestar.

Espero que esta carta le llegue y la lea, pero sobre todo que sirva para cambiar. Yo quiero lo mejor para Maldonado y para ud. y coincido con lo dicho, solo que no lo respeta y hace cumplir.

Lo saludo cordialmente. Que tenga un feliz 2023!



Máximo Travella