Recibimos y publicamos, de Florencia Chevalier

Buenos días. ¿Qué tal? Soy Florencia de la localidad de Maldonado, tengo 34 años y ejerzo como maestra en una escuela de la ciudad. Soy estudiante de la Licenciatura en Educación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de Montevideo. Este año, a raíz de la pandemia tuve la oportunidad de iniciarme en esta maravillosa carrera que poco a poco fui conociendo. La virtualidad me permitió poder acceder a ella, ya que solo se brinda en Montevideo. El pasado día 17 de noviembre, la decana de la Facultad junto a otras autoridades, tomaron la DECISIÓN de que la cursada el próximo año sea PRESENCIAL CON ASISTENCIA OBLIGATORIA. Esta determinación deja por FUERA a todos los ESTUDIANTES DEL INTERIOR, otra vez, como a lo largo de toda la historia. Esto INHIBE, AFECTA Y VIOLA LOS DERECHOS QUE TENEMOS COMO ESTUDIANTES. Generando más desigualdad de oportunidades, limitando el acceso a la educación para aquellos que viven en Montevideo, o que pueden mudarse hacia la capital.En lo personal, y como la mayoría de los estudiantes del Interior, no podemos realizar tal movimiento. Ya quedó demostrado este año que las clases virtuales no empobrecen la calidad, al contrario, se enriquecen con los aportes y compromisos de todos. Una gran cantidad de estudiantes se verían afectados directamente y otros tantos indirectamente.Es por esto que pedimos que por medio de su difusión se pueda dar a conocer esta determinación, y quizá lograr alguna respuesta, que a nosotros no nos es dada. Mi situación es compartida por la mayoría de los estudiantes del interior y todos tenemos el DERECHO DE PODER ACCEDER A LA EDUCACIÓN.

Desde ya muchísimas gracias…

¡Contamos con uds!

Florencia Chevalier