Recibimos y publicamos, de la señora Claudia Rodríguez

DE LA SRA. CLAUDIA RODRÍGUEZ

En Uruguay te portas mal en el tráfico y podés pagar la multa hasta en 36 cuotas, pero si sos buen pagador de impuestos, pagas en fecha, etc, etc, TE FAJAN con no más de 2 o 3 cuotas y si no las pagas en fecha NO TE PERDONAN y te caen encima.

Doy un ejemplo: el pago de la Contribución Inmobiliaria del Dpto. de Maldonado (altísimas contribuciones, dicho sea de paso y ya es sabido que NO TODOS los que vivimos año entero aquí NO SOMOS TODOS MILLONARIOS CHETOS como se suele decir o pensar!). Uds. que son contribuyentes en el Dpto. saben que se paga no más de en 3 cuotas con alguna de las tarjetas (si la tenés) y te hacen un descuento por buen pagador y pagando en fecha. Las sumas son siderales y viene todo en enero y febrero como última opción de pago (justo en medio de la temporada alta cuando uno NI PUEDE DISFRUTAR como el turista que viene pues son dos meses solo de PAGOS, PAGOS Y MAS PAGOS!.

Saluda atte