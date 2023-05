Recibimos y publicamos: de MOVUS

Comunicado ante la emergencia hídrica



La reforma constitucional de 2004 reconoce que el agua es un derecho humano fundamental y exige ámbitos con participación social real.

Después de años de hacer propuestas y alertar sobre la falta de medidas para cuidar el agua del Río Santa Lucía y otros cursos de agua del país, sin ser consideradas por los distintos gobiernos, se llegó a una situación de EMERGENCIA HÍDRICA sin precedentes.



Son responsables de la situación actual todos los gobiernos que no actuaron para cuidar el río y mantener la infraestructura de OSE en condiciones mínimas de funcionamiento.

La situación requiere medidas urgentes, contundentes y efectivas, sin dar lugar a la improvisación y especulación.

Con esta emergencia pierde el pueblo que pone en riesgo su salud y tiene que comprar agua a las empresas embotelladoras, que son las beneficiadas de la situación actual.



Ante la ineptitud exigimos 9 medidas urgentes:

1. Convocatoria urgente de ámbitos para abordar la emergencia con participación social real donde se consideren las propuestas de la Universidad de la República y las organizaciones sociales.

2. Plan de contingencia urgente para asegurar el suministro de agua potable a hospitales, escuelas, CAIF y residenciales. Factura con costo cero mientras el agua no sea potable.

3. Restricciones al consumo de agua a los grandes consumidores de agua no residenciales (industria, comercio y servicios) que no brinden servicio de primera necesidad para la población a los efectos de garantizar el acceso al agua potable en forma inmediata. Que ante incumplimientos a las restricciones se apliquen sanciones de clausura por los días que sean necesarios. Seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida.

4. Inversión estatal (sin participación privada) para arreglar las cañerías en forma inmediata de todo el país, comenzando por los lugares que tienen mayor riesgo de falta de agua.

5. Ingreso de trabajadores/as presupuestados a OSE para cubrir las vacantes que se han generado en los últimos 5 años, para que el organismo cuente con personal calificado propio, y eliminar las privatizaciones.

6. Cancelación del proyecto Neptuno.

7. Cancelación de la presa provisoria e improvisada aguas abajo de Aguas Corrientes.

8. Apertura de todos los embalses privados no autorizados y estudio de apertura de los que tienen autorización, sobre el río Santa Lucía y todos sus afluentes.

9. Prohibición de plantaciones o replantaciones de soja y forestación (especies exóticas) para madera en toda la cuenca del Río Santa Lucía.



Organizaciones firmantes:

• Agrupación Tucu Tucu

• Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía

• Centro Interdisciplinario de Estudios sobre el Desarrollo, Uruguay (CIEDUR)

• Colectivo de Guichón por los Bienes Naturales

• Comisión de vecinas/os en defensa de Laguna del Cisne y Solís Chico

• Comisión Nacional en Defensa del Agua y de la Vida (CNDAV)

• Coordinación Por el Agua

• Dafnias Colectivo Ecofeminista

• Hermandad Pro Derechos

• Intersocial Montevideo Oeste

• Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS)

• REDES – Amigos de la Tierra

• Movimiento por la Tierra