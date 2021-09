Recibimos y publicamos de SIPOLMA, algunos comentarios generales sobre el reingreso de retirados policiales

La Asociación de Funcionarios Policiales de Maldonado (SIPOLMA), continuando con la firme posición de nuestra negativa al reingreso de funcionarios retirados al servicio policial activo, es de nuestro interés y para conocimiento de la población en general realizar algunas consideraciones al respecto. . Entendemos que es necesaria una reestructura en la interna del Instituto Policial, pero de la forma que la actual administración la está llevando adelante no es el camino, una vez más los actores políticos de turno que administran la seguridad pública se equivocan. Los mismos errores que cometió el ex Ministro Bonomi los está cometiendo el actual Ministro Heber dejando en claro que los equipos técnicos-asesores del Ministerio tienen un total desconocimiento en seguridad pública y en el manejo del capital humano que constituye la Policía Nacional. En definitiva en nuestro país no se posée una política de Estado en la materia. La reestructura se debe de realizar mejorando las condiciones laborales de los funcionarios policiales y agilizando el ascenso en la carrera policial, el cual debería de ser de manera más inmediata. En la actualidad para el caso del departamento de Maldonado nos encontramos con una cantidad enorme de personal subalterno, Cabos y Sargentos, con sus respectivos cursos de pasaje de grado aprobados y percibiendo el respectivo salario del grado ya aprobado, pero se encuentran sin ejercer el mismo por falta de vacantes. El Ministerio del Interior debería de regularizar esta situación y no dar ingreso a los retirados policiales. . La tarea para la cual se pretende reincorporar a los retirados ya la están cumpliendo los funcionarios en actividad los cuales se encuentran actualizados en el sistema de gestión en seguridad pública, una excelente herramienta que incorporó tecnología y desarrolló un sistema de información donde se registran todos los delitos y hechos policiales ocurridos en todo el país. Es importante destacar que dicho sistema comenzó relativamente hace pocos años en el período de gobierno 2010-2015, y se encuentra en permanente actualización. Para un normal desarrollo del servicio en las unidades policiales es necesario que cada funcionario se encuentre capacitado para realizar la tarea informática para un buen servicio policial a la ciudadanía. . Sumado a la incorporación del sistema de gestión en seguridad pública más recientemente en el tiempo (2017) se aprobó el nuevo código del proceso penal el cual cambia totalmente la lógica de la investigación criminal sobre la cual trabajaron toda su vida activa los funcionarios hoy retirados. Es necesario actualizar a esos funcionarios en el nuevo código como así también en un sin fin de leyes relacionadas a Derechos Humanos. En la actualidad para la policía nacional es inconcebible la práctica de tratos crueles e inhumanos para con personas detenidas y la población en general, entendemos que pueden quedar resabios arcaicos de prácticas policiales reprobables de épocas pasadas de la república que tanto daño provocaron a los ciudadanos y a la policía como institución, y las nuevas generaciones de policías cargan con ese pasado. Sustituir a los ciudadanos contratados bajo el régimen de Becarios por los retirados policiales es un error de la actual administración, el sistema de Becarios tuvo una excelente aceptación y un excelente desempeño en la atención ciudadana. Los Becarios son ciudadanos que cursan educación terciaria, estudiantes de Sociología, Trabajo Social, Derecho, Comunicación, Psicología, Administración, etc, que desempeñan una atención más profesional a la población. . En cuanto al régimen de contratación de los retirados el mismo no aporta a la seguridad social policial en tal sentido los retirados reincorporados se encontrarían trabajando sin realizar aportes a la caja policial, lo que vulgarmente se denomina “trabajo en Negro”. . El retirado reingresa con el grado policial con el que se retiró pero el salario que va a recibir es el 60% del sueldo de agente, es decir que un Cabo, Sargento o Sub Oficial retirado estaría ejerciendo su grado y percibiendo un salario que no es el de su grado; esta situación debería de ser observada por el ministerio de trabajo y seguridad social ya que a igual tarea corresponde igual remuneración. . Finalizando y en lo relacionado al ámbito legal, si bien el reingreso de los retirados se hace mediante Ley de Presupuesto, en su artículo 167 se modifica la ley de seguridad social policial (Servicio de Retiros y Pensiones Policiales), para el caso del reingreso de los retirados la ley de presupuesto exceptúa el artículo 59 de la Ley 18405 Seguridad Social policial. “(Incompatibilidades).- La percepción de retiro será incompatible con la realización de actividades para el Ministerio del Interior, sea en forma directa o indirecta y sea como contratado civil o policial, con excepción de quienes sean designados en cargos políticos o de particular confianza, o se encontraren desempeñando cargos de similar naturaleza al momento de la entrada en vigencia de la presente ley, o de quienes ejerzan cargos docentes en la Escuela Nacional de Policía.”. . La ley de presupuesto en su artículo 145 también modifica el artículo 10 de la Ley 18405 de Seguridad Social Policial, el mencionado artículo modifica el Sistema Transitorio de Incapacidad Parcial (STIP). Nuestra Asociación promoverá una acción de inconstitucionalidad de la Ley de Presupuesto la cual está reformando la seguridad social policial en el entendido que las leyes de presupuesto y rendición de cuentas no pueden modificar la seguridad social, habiendo sentencia al respecto que declara la inconstitucionalidad de toda modificación de la seguridad social, seguros sociales o previsión social contenidas en leyes de presupuesto o rendición de cuentas.

Julio Acosta Presidente

Raúl Pereira Secretario