Recibimos y publicamos: del Centro de Estudiantes de Profesorado y Educación Social

Maldonado, Viernes 05 de Mayo de 2023

A Dirección del CeRP del Este:

El Centro de Estudiantes de Profesorado y Educación Social (CEPES) resuelve redactar esta carta con motivo de hacer pública la situación que padece el Centro y nuestra formación, comunicar a las autoridades competentes nuestra preocupación e instar a las mismas la más rápida y efectiva resolución.

Debido a la tardía redacción definitiva de los nuevos programas curriculares de la llamada Transformación Curricular a finales del pasado año las elecciones de horas docentes, previstas normalmente para octubre y noviembre de cada año, se celebraron con retraso en diciembre. Esta irregularidad tiene por consecuencia una alarmante cantidad de asignaturas vacantes en distintos Centros de Formación en Educación en todo el país tal y como han manifestado gremios de estudiantes en comunicados de similar índole. Esta problemática no es ajena al CeRP del Este.

Al día de este escrito y confiando en el sitio web oficial de nuestra institución, padecemos la falta de 117 asignaturas repartidas entre las especialidades de Biología, Derecho, Educación Social, Español, Filosofía, Física, Geografía, Historia, Informática, Inglés, Literatura, Matemática, Química y Sociología. Contabilizando aproximadamente 700 horas vacantes en nuestra formación; son 700 horas de no formación. Esta exorbitante cantidad de horas faltantes vulneran gravemente la calidad de nuestra formación académica empujandonos al examen libre o a la repetición, retrasando aún más los egresos de por sí largos que caracterizan a la formación en educación. En algunos casos hasta los impide directamente como es el caso de 4to año de Literatura y Educación Social que carecen de docentes de Didáctica III y Práctico III respectivamente, asignaturas que por sus características no tienen modos alternativos de exoneración y suponen a estudiantes con cursos de secundaria a cargo que no serán evaluados.

De entre todos los más perjudicados son los estudiantes de primer año que están a semanas de culminar el primer semestre sin haber cursado gran parte de las asignaturas por su condición de vacantes. A esto ha de adjuntarse la falta de una currícula programática a inicios de sus formaciones en el nuevo Plan 2023, responsabilizando por entero a sus docentes los contenidos que verán anual o hasta semestralmente.

Esta situación no perjudica únicamente al CERP del Este, sino que es la situación de Formación Docente a nivel país. Los reclamos de profesores y estudiantes han sido ignorados por parte de las autoridades, sin recibir respuestas claras a esta problemática a dos meses de iniciados los cursos.

Por todo lo planteado exigimos a las autoridades competentes la revisión de esta problemática global y la más rápida y efectiva resolución. Así mismo compartimos la importancia de pensarnos colectivamente con la finalidad de ejercer praxis transformadoras y beneficiosas para nuestras comunidades; por ello celebramos y extendemos nuestro apoyo a los distintos actos políticos realizados tanto por Estudiantes de secundaria en el Liceo IAVA en Montevideo, ampliamente expuestos por el poder mediático nacional, como a los no tan visibilizados estudiantes del CeRP del Norte en Rivera.

Firman los estudiantes: