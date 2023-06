Recibimos y publicamos: Del Club Atlético Ituzaingó

DEL CLUB ATLÉTICO ITUZAINGÓ

El Consejo Directivo del Club Atlético Ituzaingó desea hacer determinadas precisiones sobre los hechos acaecidos al final del encuentro entre nuestra Institución y el Club Juventud de Colonia por los octavos de final de 19 Copa Nacional de Clubes en nuestra cancha del Parque San Rafael:

1- El encuentro se desarrolló con total normalidad, siendo un partido de acuerdo a las posiciones que estaban en juego, pero sin grandes faltas de ninguno de los dos equipos, siendo controlado por el árbitro pensamos en buena forma. Una vez culminado el mismo hubo que ejecutar penales para definir el equipo clasificado, tanda que fue interrumpida en un momento por gestos de un jugador de Juventud que el árbitro observó y amonestó a ese jugador.

2- Terminada la definición por penales, se desató el lógico festejo de jugadores y cuerpo técnico de Ituzaingó, retirándose los jugadores de Juventud hacia el vestuario con total tranquilidad sin mediar el más mínimo roce. La terna arbitral se quedó en el campo de juego observando lo que se detalló, y una vez que no quedaba ningún jugador o integrante del cuerpo técnico de Juventud de Colonia se retiró a su vestuario también con absoluta normalidad.

3- Pasados unos minutos de haber finalizado la definición por penales, con los árbitros en su vestuario y con la delegación de Juventud en el vestuario, el veedor del encuentro, señor Roque Portela le da la orden a la guardia de seguridad que abra la portera que hacia la cancha. Detrás de la misma aguardaban familiares, dirigentes y allegados de Ituzaingó, que ingresaron a festejar con los jugadores en un clima de total normalidad sin haber ningún cruce con gente de Juventud porque ya estaban dentro de su vestuario. De este momento hay videos y fotos donde se ven los festejos, a los jugadores sacándose fotos con sus familiares donde se puede ver la hora de los mismos para determinar que bastante tiempo después de finalizada la definición no había transcurrido nada anormal.

4- Una vez se fueron terminando los festejos (deben haber pasado 10 minutos por lo menos) los jugadores de Ituzaingó se dirigen hacia su vestuario. Estando ya la mayoría en el vestuario comienzan a salir los jugadores de Juventud en una actitud provocativa, buscando generar algún inconveniente, es así que dos dirigentes de nuestra Institución se interponen en el pasillo para no dejar pasar a los jugadores de Juventud, hecho que logran, pero a medida que pasaban los segundos la actitud de los jugadores de Juventud fue cada vez más violenta. Esto generó un tumulto que se ve en los videos donde no hubo un solo golpe de puño, solo empujones que no derivaron en ninguna agresión física. Incluso algunos jugadores de Juventud al ver que no se les permitía llegar hasta los jugadores de Ituzaingó intentaron hacerlo a través de la cancha e ingresar por la portera que da a los vestuarios del locatario, hecho que tampoco se les permitió.

5- Cuando interviene la policía para disolver el tumulto, donde reiteramos no hubo un solo golpe de puño, como se aprecia en los videos que circulan en redes, la actuación de la policía se limita a apaciguar los ánimos mediante el diálogo y dispersar el tumulto, lo que no sabemos por qué uno de los agentes toma la actitud de disparar al aire una salva, hecho que molestó incluso a sus compañeros que le recriminaron la acción realizada. Si se observa el horario de los videos que circulan por redes se observa claramente lo manifestado anteriormente, que el tumulto que generaron los jugadores de Juventud fue por lo menos 20 minutos después de finalizada la definición por penales.

6- Una vez dispersado el tumulto, sin mediar agresión física alguna, los jugadores de Juventud reingresaron al vestuario, se ducharon y partió toda la delegación sin haber un solo problema.

7- A modo de conclusión , con un poco de sentido común resulta inexplicable que un equipo como Ituzaingó que acaba de conseguir la clasificación en una definición por penales, después de haber jugado el partido por más de setenta minutos con un hombre de menos (correctamente expulsado), su gente ya sea jugadores, directivos o hinchas se les pase por la cabeza generar un hecho de violencia cuando era todo alegría, ignorando totalmente lo que hacían los integrantes de la delegación del equipo rival. Sin embargo, lo que circula en las Redes da a entender otra cosa completamente alejada de la realidad de los hechos acontecidos.

8- El Club Atlético Ituzaingó tiene una trayectoria en campeonatos de OFI y la Liga Mayor intachable, sin tener jamás un problema ya sea como local o visitante, repudiamos cualquier tipo de violencia y actuamos así en consecuencia.

Consejo Directivo Club Atlético Ituzaingó