Recibimos y publicamos: del grupo de vecinos y usuarios del Sanatorio de San Carlos y zona de influencia

San Carlos, 4 de mayo de 2022

Sres Concejales del Municipio de San Carlos:

Por la presente como vecinos de San Carlos, y de la Zona Oeste: Piriápolis, Pan de Azúcar, Balneario Bs.As., el Tesoro y Aiguá , socios de la Asistencial Médica asistidos en Sanatorio San Carlos, expresamos nuestra preocupación ante los anuncios respecto a una serie de cambios que desde hace un tiempo observamos en el funcionamiento de dicho centro asistencial.

Nos dirigimos a ustedes teniendo en cuenta los cometidos de la JUNASA, a detallar:

1 – Suscribir con los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud los contratos de gestión.

2 – Aplicar los mecanismos de financiamiento de la atención Integral a la salud, que corresponda a los usuarios del Sistema Nacional Integrado de Salud y fiscalizar la efectiva integración de los aportes al Fondo Nacional de Salud.

3 – Disponer el pago de cuotas salud a los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo a sus padrones de usuarios y previa verificación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

4 – Controlar las relaciones entre los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud, de acuerdo a sus padrones de usuarios y previa verificación del cumplimiento de las obligaciones a su cargo.

5 – Controlar las relaciones entre los prestadores que integren el Sistema Nacional Integrado de Salud y entre éstos y terceros.

6 – Disponer la suspensión temporal o definitiva, total o parcial, del pago de cuotas salud en caso de incumplimiento de las obligaciones a cargo de los prestadores, determinando por acto administrativo firme.

7- Establecer los mecanismos de referencia y contra referencia entre los distintos niveles de atención, fomentando el establecimiento de redes de atención en salud, de acuerdo a las orientaciones que establezca el Ministerio de Salud Pública.

8 – Evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por ley a los prestadores para integrar el SNIS: órganos de participación social, dirección técnica, caudal de usuarios, recursos humanos, planta física, equipamiento, programas de atención a la salud, la tecnología, funcionamiento organizacional y estado económico-financiero.

Nuestro cometido es hacer evidente la situación del Sanatorio San Carlos que en estos días plantea a los usuarios que a partir del 1° de mayo el block quirúrgico cerrará de 20 a 8 hs por lo cual los pacientes quirúrgicos y los partos se trasladarán a Sanatorio Cantegril, la guardia de cirujano se mantiene de 8 a 20 y se contará con guardia de partera las 24 hs, a esto se suma que a partir de la fecha no se contará con guardia de cardiólogo y los pacientes deberán concurrir a la guardia del Cantegril las 24 hs.

Al respecto planteamos nuestra preocupación según el siguiente detalle:

– La pérdida paulatina de la calidad del servicio que se evidencia desde hace tiempo al no contar con todas las especialidades médicas y la atención de partos solo de lunes a viernes y que ahora se agrava con los anuncios antes mencionados.

– El estado de deterioro de la planta física, cuya inhabilitación parcial constatamos y cuyo mantenimiento se encuentra resentido.

– El sistema de contratación del personal que afecta el compromiso de la plantilla de trabajo.

Según este relevamiento, surgen varias preguntas:

¿Dónde van nuestros aportes si se están cerrando servicios básicos de nuestra atención en salud?

¿Qué nos garantiza la llegada a Maldonado ante un ataque cardíaco?

Si nuestros aportes no difieren de los aportes de los habitantes de Maldonado ¿por qué debemos trasladarnos 16 km (desde San Carlos) a las consultas?

La población de la Comuna de San Carlos, según Censo del 2017 es de 33.261 en la ciudad y 19.763 en la zona rural, lo que no justifica la disminución de los servicios, siendo que el servicio de salud privado en cuestión concentra el más alto porcentaje de usuarios, quedando su competencia en un segundo término.

Teniendo en cuenta este estado de situación hemos iniciado la recolección de firmas de los usuarios que acercaremos a usted en los próximos días.

Sin más y a la espera de una pronta solución, quedamos a la orden.

Atentamente.



Grupo de vecinos y usuarios del Sanatorio de San Carlos y zona de influencia.