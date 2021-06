Recibimos y publicamos del señor Ricardo Garzón

COVID 19: Colapsan líneas telefónicas en Sanatorio Cantegril

Infectados abandonados a su suerte

Con todas las líneas telefónicas afectadas a prestar servicios del Covid 19 colapsadas, el Sanatorio Cantegril de Maldonado se ha visto superado en la demanda de servicios médicos con carácter de urgencia, imprescindibles para quienes están en lucha sin cuartel contra la enfermedad.

En la desesperación por la imposibilidad de comunicarse a través de las múltiples líneas telefónicas derivadas del 0800, el paciente internado en domicilio ha intentado infructuosamente ser atendido en líneas regulares, entre ellas por el 42489151. Cortésmente, la telefonista de turno deriva cualquier reclamo y atención a las líneas del 0800.

Imposible comunicarse. En la captura de pantalla que acompaña este escrito, que recoge la reclamación de atención por parte del sanatorio puede advertirse, documentada, una espera superior a los 50 minutos, sin llegar el paciente, en ningún mmento, a ser atendido por la telefonista.

Téngase en cuenta que el enfermo por Covid no puede tener contacto directo de aproximación con nadie, ni siquiera con sus familiares, propensos todos a contagio.

Ignorados, los enfermos de internación domiciliaria tampoco reciben la visita del médico, aunque la pidan e insistan, si es que tienen la suerte de ser atendidos, cuando promedia, sin atención alguna, la cuarentena determinada por los hisopados.

Este panorama, por cierto cruel, afecta masivamente a las familias que desesperan por lograr, siquiera, una atención telefónica que no llega. La respuesta es descarnada: por Covid no va el médico a domicilio. Da seguimiento, supuestamente, si tiene la suerte de que alguien descuelgue el tubo.

“Siga insistiendo por el 0800; ya la van a atender”…

Ricardo Garzón