Recibimos y publicamos: “Denuncia afectación de Laguna del Diario”

DENUNCIA AFECTACIÓN HUMEDAL LAGUNA DEL DIARIO

Maldonado 14 de Setiembre 2023

A quien corresponda

Por la presente Vecinos de la Laguna del Diario preocupados por los incendios ocurridos hoy 14 de Septiembre 2023, y el incendio ocurrido el 30 de Agosto 2023 en la Laguna del Diario en Maldonado, el cual afectó más de 120 hectáreas de humedales (según Dirección Nacional de Bomberos) los cuales son áreas de alta sensibilidad ecosistémica.

Necesitamos que se investigue la situación a fondo ya que este hecho es un delito según el Código Penal N° 9155 . Además realizamos pedido de parte del incendio en: Direccion Nacional de Bomberos (Número de referencia:DNB/Montevideo/60/1043/2023)

NECESITAMOS PROHIBIR LAS QUEMAS “CONTROLADAS”

Estas situaciones se vienen reiterando porque permitimos las “quemas controladas” esto necesitamos legislar porque el valor de estos espacios va por encima de los intereses privados. Tenemos registros de hectáreas y hectáreas quemadas en toda la costa, que venimos registrando con la Red de Unión de la Costa, porque estos fuegos son un MODUS OPERANDI para el avance de otros intereses privados, que no es solo en Uruguay, es en toda la Región, Argentina, Brasil, etc. La visión a revertir en todas las escalas es que estos terrenos no son sucios o mugre, si no que son ambientes silvestres a preservar como patrimonio natural.

IMPORTANCIA ECOSISTÉMICA

Durante décadas, se ha considerado que eliminar humedales equivalía a “progreso”, permitía extender tierras para la agricultura, edificar urbanizaciones o plantas industriales. Pero esto es una visión cortoplacista y antropocentrista que no tiene en cuenta la importancia de este entorno y las posibles consecuencias, teniendo en cuenta la situación actual de Cambio Climático y Crisis Ambiental internacional y nacional. Los humedales nos aportan innumerables servicios ecosistémicos, cabe destacar que los Humedales, con su vegetación nativa, funcionan absorbiendo y reteniendo el agua; mitigando eventos extremos de sequía o inundaciones, aportan a la purificación filtrando contaminantes en el agua, por esto son llamados los “riñones del planeta”, mejoran las condiciones higiénicas del entorno, su afectación tiene consecuencias desastrosas para la biodiversidad, este lugar es clasificado como de alta biodiversidad y destino de anidación de múltiples aves, hogar de anfibios y más animales. Esta afectación también implica más arrastre y erosión generada por el agua, lluvias.

PROTOCOLOS DE BOMBEROS

En este incendio según declaraciones de las personas y vecinos que estuvieron allí, lo único importante para los bomberos fue que el fuego no llegara a las casas, una visión muy acotada de la realidad y de lo que significa ese espacio para los vecinos y pobladores de Maldonado. Fueron reiterados y masivo los pedidos formales e informales, videos, publicaciones en redes sociales, mensajes y llamadas de autoridades como Director de Turismo de Maldonado, Alcalde de Maldonado, distintos Ediles Departamentales, hasta llegando incluso el pedido al Presidente y Vicepresidenta para que enviaran helicópteros a la zona, mientras era controlable. Le imploramos al jefe de Bomberos de Montevideo que active el protocolo era lo que solicitaban desde Maldonado. En Montevideo desde una oficina decían: “que no es necesario”. Según el vocero del Ministerio del Interior, Pablo Benítez, se evaluó que “no era necesario ni eficaz” utilizar aeronaves. También estimó que el fuego se originó por causa humana. Según declaración de bomberos “Como bomberos entendemos la desesperación de la gente al ver que el fuego avanza, que se generan llamas altas y mucho humo, y que uno no lo apaga inmediatamente, pero es así como se trabaja con los fuegos forestales de este tipo”. Luego explicó que el uso de un helicóptero, reclamado por habitantes en áreas cercanas y algunas autoridades, fue evaluado como “no necesario ni eficaz” para el caso. “Se trataba de un incendio de vegetación medio baja. Entonces, lo que se hace es eliminar el combustible y dejar que el fuego avance hasta donde se quiere, con cortafuegos”, detalló el encargado de comunicaciones de la Dirección Nacional de Bomberos. Enfatizó que “es entendible” la preocupación de quienes ven la voracidad de las llamas, pero también consideró que “los recursos hay que optimizarlos”. “Enviar un helicóptero desde Montevideo por un fuego en un bañado, donde no había riesgo porque se trabajó con cortafuegos, más allá de que la vegetación se quemara con vigorosidad, no iba a ser eficaz”, concluyó. Consideró que detrás de todo hubo manos humanas. “Este tipo de incendios no se inicia solo. Hubo alguien que, de alguna forma, realizó una quema o intentó hacer una limpieza”, estimó. Entendemos que es una situación compleja pero necesitamos agotar los recursos en estos incendios forestales que afectan áreas de sensibilidad ecosistémica. Tenemos que revisar los protocolos para velar por la protección de estos espacios, porque estos fuegos como decimos son un MODUS OPERANDI para el avance de otros intereses privados por encima del bien común. Estamos pidiendo también revisar los protocolos de actuación de bomberos ya que este no este afectando las casas, no significa que el área en cuestión sea de gran importancia y necesite todo los recursos disponibles para apagarlo, porque es igual de importante los pajonales que las casas de los vecinos, porque no podemos vivir el uno sin el otro, ya que es parte de nuestra cultura y paisaje.

URBANIZACIÓN DESCONTROLADA

Ampliamos la denuncia ya que se está vendiendo lotes en esa área padrones 2658 y 2659. los cuales están esta área de sensibilidad, ya están los croquis, cartelería que adjuntamos, pero no encontramos registro de planes PAI Programa de Actuación Integrado para cambiar de categoría de suburbano a urbano, según la densidad marcada en los planos publicados por la empresa PROYECTO LOS MANANTIALES. Necesitamos este caso se profundice ya que este tipo de incendios se viene dando en todo el país y la región y son una destrucción maliciosa para tener metros cuadrados disponibles para distintas industrias en este caso inmobiliaria, los incendios no son casos aislados, tenemos registros de incendios sospechosos que luego viene un proyecto para la zona. Esto se debe regularizar porque si no una catástrofe como esta intención , se vuelve un mecanismo normal para la urbanización, en este caso ilegal. Los padrones afectados se encuentran categorizados como área suburbana.

PROBLEMÁTICA

Estamos ante una situación de emergencia ecológica a nivel Mundial, con la estrecha necesidad de generar adaptación y mitigación al Cambio Climático y Calentamiento Global. Por tanto y en suma a las legislaciones ambientales existentes, consideramos vital el cumplimiento de las normativas y procedimientos adecuados para velar por la salud del Ambiente en el que vivimos. Las playas son constantemente contaminadas a causa de estas actividades ilícitas y devastadoras de nuestra principal herramientas (humedales y Monte Ribereño) de filtración y purificación de aguas antes de llegar a la playa, como lo son la vegetación nativa entorno y asociada a estos afluentes. En vez de intentar recuperar el equilibrio natural de la laguna para que se auto regule la floración de algas, se invierte en grande según declaraciones de la Intendencia se gasta más de US$100 mil al año hace más de 15 años para podar y extraer la vegetación, ya que el proceso de eutrofización es muy avanzado. Hay muchos estudios que hablan de la recuperación de este espacio, que es en beneficio de la salud de los vecinos y la biodiversidad flora y fauna. ECOTURISMO La pérdida de biodiversidad afecta a esta actividad de Ecoturismo que viene en auge y se está trabajando con mucho esfuerzo todo el año, realmente indirectamente con estas afectaciones nos dejan menos lugares naturales para trabajar. Esta pérdida de lugares de nidificación directamente afecta la cantidad de aves que se van a ver, algunas de ellas en peligro de extinción. El incendio se da en una época en que las aves comienzan a nidificar, la zona es un centro de reproducción de aves acuáticas.

LEYES Y DECRETOS: Artículo 47 de la Constitución de la República. – La protección del medio ambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medio ambiente. La ley reglamentará esta disposición y podrá prever sanciones para los transgresores. Ley N° 17.283 del 28 de noviembre de 2000 – Ley General de Medio Ambiente. Reconoce a todos los habitantes de la República el derecho a ser protegidos en el goce de un ambiente sano y equilibrado.

Ver más detalles en

https://www.impo.com.uy/bases/codigo-aguas/14859-1978 Ley N° 18610

Ley de Política Nacional de Aguas. Principios Rectores https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18610-2009 Ley N° 16466 –

Ley de Evaluación del impacto Ambiental Ley N° 19772 – Regulación del Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible del Espacio Costero del Océano Atlántico y del Río de la Plata.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19772-2019 Ley N° 18308 – Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible Ley N° 19773 Acuerdo de Escazú – Aprobación del acuerdo regional sobre el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19773-2019 Ley N° 19272 Ley de Descentralización y Participación Ciudadana. Artículo 12 – Son atribuciones de los Municipios: 1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, las leyes, los decretos y demás normas departamentales.

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19272-2014 PEDIDO INGRESO ÁREA PROTEGIDA Y

SOLICITUD DE GUARDAPARQUES

Pedimos además que se hagan estudios de impacto ambiental con el los centros educativos y universitarios en la región CURE, Licenciatura en Gestión Ambiental, Polo Educativo Tecnológico Arrayanes, además fomentando la participación ciudadana, las organizaciones social-ambientales que están trabajando en la zona, Solicitamos la Restauración del ecosistema, se cuenta con estudios anteriores y planes muy importantes a tener en cuenta. Facilitaremos un documento más extenso con este cometido. Hicimos una recolección de firmas en Change.org juntando más de 3.000 firmas. Pedimos que ingrese esta área como área protegida departamental y se incluyan guardaparques, un plan de gestión que se sostenga en el tiempo, sustentable, responsable. La posibilidad además de pensar en mirador de aves y pasarelas altas para disfrutar del área como un pulmón natural de la ciudad. Esperamos respuesta de las autoridades.

