Recibimos y publicamos: “Fiesta en parador Mar y Fuego”

Hace unos días leyendo vuestro medio vi con alegría que el intendente Antia anunciaba que esta temporada estarían prohibidas las fiestas en los paradores. Con excepción del 24 y el 31.

Una medida que me alegra dado que es un tema que muchos vecinos que quieren descansar venían solicitando. Ayer vi cómo se preparaba el parador Mar y Fuego, situado en ruta 10 km 170, del Balneario Buenos Aires, por lo que me comuniqué con la oficina de higiene de la intendencia para consultar ya que entendía que no se podía. A lo que me respondieron que SI se podía, en algunas fechas autorizadas; con la salvedad de que debían finalizar a las 00:00hrs.

Le dije: Ojala se cumpla!. A lo que me respondió, se va a cumplir, nosotros nos vamos a ocupar que asi sea!.

Resultado: TERMINÓ A LAS 2:00AM

Sr Antia, le pido que haga cumplir lo normado. De lo contrario no solo no se cumple con la misma y nos perjudica, sino que usted queda muy mal parado, su palabra se desvaloriza.

Espero esto sirva como un llamado de atención. Recién empieza la temporada.

Feliz año para todos!!

Máximo Travella