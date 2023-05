Recibimos y publicamos: “Imprevisiblemente salado”

DE MOVUS

Los comunicados de OSE y del Ministerio de Salud Pública (MSP) sobre el aumento de la salinidad del agua de OSE para el sistema metropolitano de Montevideo pone en evidencia que en el tema del agua estamos llegando a un punto límite, el directorio de OSE declara que esta es la crisis más profunda en más de 50 años. Con menos prensa, situaciones de profunda crisis hídrica que ponen en riesgo el abastecimiento a la población se presentan en San José, Nueva Helvecia, 25 de Mayo, Minas y Atlántida.

Desde el MOVUS vemos con preocupación que los valores de Cloruros y Sodio en el agua de OSE para Montevideo superan ampliamente los Valores Máximos Permitidos, con lo que el agua no cumple con la Norma UNIT 833/2008 ni el Decreto 375/2011 para la definición del agua como potable.

Los últimos incrementos autorizados la semana pasada por el MSP más que duplican los valores máximos permitidos del Decreto 375/2011: Valor Máximo Permitido Valor autorizado por MSP Cloruros 250mg/L 700mg/L Sodio 200mg/L 440mg/L

Entendiendo la situación de emergencia, estos incrementos son muy significativos y su adopción debiera de ser excepcional, si bien la autorización actual del MSP es por 45 días, puede renovarse. No es aceptable como permanente la degradación de los estándares de calidad del agua potable, que ha sido un símbolo y un diferencial positivo del Uruguay. Esto especialmente para los parámetros de salinidad, en momentos en que se plantea por parte de OSE la extracción de agua del Río de la Plata desde Arazatí, el “Proyecto Neptuno”, que avanza en su licitación sin haberse realizado los estudios ambientales mínimos necesarios para su definición técnica.

La creación de una comisión para el monitoreo y evaluación de la situación, anunciada por la Ministra Rando (MSP), aparece como una buena idea, pero debiera de considerarse la inclusión en ella de representantes de los usuarios y que la misma no esté limitada a la participación del Poder Ejecutivo y la OSE.

La actual situación de “emergencia climática” que se insinuó en episodios de crisis hídricas y sequías anteriores hace necesario establecer un monitoreo, control y diálogo permanente para adaptar los requerimientos del Uruguay a las variaciones de disponibilidad del recurso agua indispensable para la vida.

En un contexto de cambio climático, desde le MOVUS entendemos que el cabal cumplimiento del artículo 47 de la Constitución de la República debe ser la base para asegurar la disponibilidad de agua con sustentabilidad ambiental. Se impone revisar los sistemas de saneamiento, así como las concesiones y autorizaciones de uso de agua realizadas a emprendimientos y empresas, en especial cuando en ellas se compromete la calidad del recurso al ser utilizado para diluir efluentes contaminantes o se acepta el uso de agua potable para refrigerar procesos industriales en circuito abierto, como utiliza hoy la ANCAP y pretende hacer Google.

Esta situación de emergencia debe ser una oportunidad de valorar y racionalizar el uso del agua pensando hacia el futuro.

9 de mayo de 2023