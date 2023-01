Recibimos y publicamos: “Nuevo Plan de Ordenamiento Territorial entre las lagunas Garzón y José Ignacio”

Muy buenas tardes y muy Feliz Año!

Hemos tomado conocimiento a través de la prensa, que el pasado 30 de Diciembre la Junta Departamental de Maldonado ha aprobado un nuevo Plan de Ordenamiento Territorial entre las lagunas Garzón y José Ignacio.

Nos llena de asombro tal situación, dado que en el año 2021 solicitamos expresamente que nos expusieran a los miembros de la CAE las sugerencias de cambios que se preveían realizar en el borrador de plan en lo que respecta al territorio protegido; tal hecho no sucedió porque nos comentaron había quedado paralizado el trámite administrativo.

Entendemos que los procesos de esta índole requieren de diversas instancias de participación pública, especialmente en un país como el nuestro que se jacta de la buena gobernanza; algo que creemos no ha sucedido dado que estamos desinformados por completo.

Agradeceríamos, tanto a la dirección del Área, como a los representantes de la Intendencia de Maldonado ante la CAE que están en la lista de este correo, que nos enviaran por mail a todos lo que la Junta Departamental aprobó el pasado 30 de Diciembre, especialmente en lo que hace referencia al territorio dentro del área protegida, así como que en miras de la debida participación pública quedara stand by todo lo concerniente al territorio protegido durante un tiempo razonable para que podamos los diversos representantes tener opinión fundada en relación a los cambios que se desean instaurar, algo que sin estar previamente informados no podemos realizar.

Aguardamos vuestra respuesta.

Saludos

Victoria Pereira