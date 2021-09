Recibimos y publicamos: “Un tren sin fondo”

Desde los colectivos que nos oponemos a que el tren de UPM pase por la zona urbana de nuestras ciudades vemos con profunda preocupación los trascendidos respecto del puente ferroviario sobre el río Yi en Durazno y sus implicancias en el costo de este tren para una empresa que tendrá que pagar la ciudadanía.

Entre las obligaciones asumidas en el contrato firmado entre la empresa UPM y el gobierno uruguayo en 2017, se encontraba la de construir una vía férrea desde la futura planta de celulosa en Paso de los Toros hasta el puerto de Montevideo.

Desde que se inició la obra los vecinos hemos sido perjudicados de diversas formas. Hay casas que han sido afectadas por los movimientos de tierra, inundaciones, obstrucciones de desagües, cortes de agua, luz y otros servicios, pérdida de acceso a nuestros hogares, entre muchas otras afectaciones.

Aunque se destruyeron numerosas estaciones que habían sido declaradas Patrimonio Nacional, en el costo de la obra, de más de 2220 millones de dólares, se incluía refaccionar el viejo y emblemático puente sobre el río Yi. Ésta fue la principal razón por las cual el Ministerio de Transporte (MTOP) no aceptó la opción planteada por los vecinos de Durazno que proponían un trazado alternativo para que los trenes con químicos peligrosos no pasaran por el área urbana de la ciudad.

En ese momento el MTOP le hizo saber a la Intendencia de Durazno (IMD) que un nuevo puente al este de la ciudad tendría una longitud de 1400 metros y que costaría US$ 53 millones de dólares que se sumarían al costo del proyecto.(1)1

En la propuesta ciudadana se conservaba la vía actual para el pasaje de trenes livianos de pasajeros, se evitaban peligrosas curvas y se hacía un trazado 20% más corto que el actual.

Ahora el consorcio constructor del tren de UPM propone sustituir el histórico puente por otro. Ante la oposición ciudadana se habla de reforzar el viejo puente, como marca el contrato, con un costo previsto de US$14 millones previendo que si los estudios posteriores no le dan una vida útil superior a los 20 años se haría uno paralelo al actual.

Ese nuevo puente, costaría unos 55 millones de dólares, más caro que el que proponían los vecinos por un puente que era el doble de largo.

Al costo del nuevo puente, que parece ser aceptado por el MTOP, se le suman los sobrecostos por movimientos de tierra y otras consideraciones que se detallan en el informe de bolsa del Fideicomiso CAF-AM Ferrocarril Central (2) y sobre los que no hay mención en la web del MTOP, elevando en decenas y posiblemente centenas de millones de dólares el costo de la infraestructura ferroviaria para UPM.

En momentos en que se discute acaloradamente a todo nivel por la asignación de menos de 20 millones de dólares en la Rendición de Cuentas, resulta escandalosa la liviandad con que se manejan los dineros públicos para satisfacer las necesidades de UPM. (20 de setiembre 2021)

Organizaciones:

No al tren de UPM Montevideo; No al tren de UPM Colón; No al tren de UPM Canelones ; Por otro trazado La Paz; No al tren de UPM Progreso; Otro Trazado,Florida; Vecinos de 25 de mayo No al tren de UPM; Una nueva Vía, Durazno

