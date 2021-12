Recibimos y publicamos: “Vacunación a turistas”

El gobierno de la República Oriental del Uruguay informó oficialmente que a partir del 1 de diciembre se podrán vacunar los turistas. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/comunicacion/noticias/vacunacion-contra-covid-19- turistas Como una etapa más de la estrategia del Plan Nacional de Vacunación Contra Covid-19 diseñado por el Ministerio de Salud Pública el 1° de diciembre se abrió la vacunación a turistas que ingresen a territorio nacional y cumplan con ciertos requisitos. Para los turistas mayores de 18 años que ya ingresan con el esquema completo de vacunación contra covid-19 estará disponible el acceso a la tercera dosis mientras que las personas menores de 18 años, pero mayores de 12, pueden acceder al esquema completo de vacunación contra covid-19 (dos dosis de Pfizer).

Los requisitos para agendarse son: Paso 0 – previo al ingreso al país es necesario haber completado la Declaración Jurada donde se especifica fecha de la última vacuna recibida contra covid-19 y/o la fecha del resultado positivo de covid-19; para poder solicitar hora de vacunación es necesario que haya pasado un lapso de 180 días de la última dosis de la vacuna o 30 días desde el resultado positivo. Paso 1 – Agendarse en línea para la vacunación contra covid-19: la posibilidad de agendarse queda habilitada en las 48 horas posteriores al ingreso al país.

Las vías para hacerlo son: por teléfono: 0800 1919 (disponible de lunes a viernes de 9.00 a 21.00hs) o a través de la web: https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/ o El 0800 1919 no permite agendar a turistas, es sólo para nacionales. Además, es una empresa externa al Ministerio de Salud y no pueden resolver problemas. o Los turistas solo se pueden agendar por la web. Paso 2 – Confirmación de agenda: llegará la confirmación de la agenda con fecha y hora de vacunación por sms y/o correo electrónico a partir de las 72 horas de haberse agendado. Las fechas se designarán a partir de las 48 horas de haberse agendado, sujetas a la disponibilidad de cupos en la localidad solicitada. Paso 3 – Concurrir a la cita. Están habilitados para anotarse los turistas que cumplan con los requisitos anteriores y hayan ingresado al país a partir del 1° de noviembre de 2021, pero dicha norma no se cumple para todos.

Entiendo que hay muchos turistas que no se pueden agendar, de hecho, he visto a muchos en el Campus de Maldonado buscando información y soluciones, pero que obviamente el personal no puede brindar, ya que no depende de ellos. 2 Es evidente que un gobierno no tiene obligación de vacunar a turistas, pero cuando se compromete a hacerlo, sin que nadie lo obligue, debería cumplir. He ingresado a la República Oriental del Uruguay por colonia el 30 de Noviembre con DNI argentino, y a pesar de cumplir con todos los requisitos exigidos, no he logrado agendarme a pesar que a partir del 2 de diciembre estoy habilitado para hacerlo. En varias oportunidades he ido al Campus de Maldonado y el personal, siempre muy amables, indican que la única forma de agendarse es por la web del ministerio.

También en múltiples oportunidades he llamado al Ministerio de Salud – teléfono 1934. A continuación, comparto el respectivo detalle cronológico de lo acontecido.

• 2 de Diciembre o luego de intentar agendarme en varias oportunidades sin éxito en la web del ministerio de salud envió la consulta respectiva en la página web del Ministerio de Salud. o El mensaje de error es – “En este momento la comunicación con la agenda está interrumpida. Intenta nuevamente en unos minutos”.

• 3 de Diciembre o Llamados al 1934 y al 0800 1919 o Fui al Campus de Maldonado • 6 de Diciembre o Luego de varios llamados al Ministerio de Salud al 1934, finalmente me pasan al interno 5901 y logro hablar con Emanuel del Plan de Vacunación Covid 19 – quien en todo momento ha sido muy amable y con una excelente predisposición. o a las 15.22 me envía un mail de la cuenta vacunascovid@msp.gub.uy expresando “No lo encontramos en los documentos de ingreso al país. Para poder realizar las gestiones para su vacunación, necesitamos nos envié el documento de ingreso expedido por Migraciones. Aguardamos el envió a la brevedad”  Esto confirma que el problema no era que la comunicación con la agenda estaba interrumpida. o a las 16.49 le envió un mail adjuntando la Declaración Jurada de Ingreso a Uruguay, Confirmación de Reserva de Colonia Express, y Copia del bording pass de Colonia Express con el sello de salida de Migraciones de Argentina  Cabe aclarar que cuando uno ingresa por barco a Uruguay, al menos con DNI, no se recibe ningún sello de entrada de Migraciones de Uruguay.

• 7 de Diciembre o A las 9.28, Emanuel envía un mail indicando “se ha enviado la documentación que adjuntó para que se puede resolver el tema de la agenda, a la brevedad podrá agendarse” o A pesar que es evidente, que el Ministerio de Salud se puede contactar con Migraciones de Uruguay para confirmar dicha información, para agilizar tiempos, el martes por la mañana me apersoné en la oficina de Migraciones en Maldonado – Ventura Alegre 731 – para solicitar y obtener el Certificado Migratorio, cuyo costo es de $U 277, confirmando mi ingreso al país el 30 de Noviembre 2021 o A las 10.41 recibo un mail del Plan de Vacunación Covid, respondiendo a mi consulta sobre la imposibilidad de agendarme del 2 de Diciembre, y me indican “que en caso de cumplir con todos los requisitos y el inconveniente perdure, favor responder a éste adjuntando foto de certificado de migraciones de ingreso al país, foto de su documento y fecha de su última dosis” o A las 11.17 respondo el mail adjuntando todo lo solicitado o A las 12.26 recibo un mail, entiendo que de Emanuel, diciendo “ya se han hecho los trámites pertinentes en cuanto a sus consultas. Como ya se le ha mencionado telefónicamente, se solicita que aguarde” o A las 13.04, le respondo “a las 10.41 recibo un mail de Uds solicitando información incluido el certificado de migraciones, razón por la cual me apersone a la mencionada dependencia para solicitar dicho certificado. Espero que con toda la información sumnistrada me pueda agendar” 4 •

8 de Diciembre o Llamo a Emanuel y me dice que debe tener paciencia y esperar.

• 9 de Diciembre o Llamo a Emanuel y le solicito poder hablar con una persona que pueda resolver y me permita agendarme. o A las 12.04 me informan que “nos confirmar que el día de mañana, 10 de Diciembre, podrá agendarse, y me dan el link respectivo” – https://agenda.vacunacioncovid.gub.uy/ o A las 14.09 agradezco las gestiones o Fui al campus y al Ministerio de Salud de Maldonado pero tienen suspendidas las citas presenciales.

• 10 de Diciembre o Intento varias veces agendarme y me sale el mismo mensaje de error – “En este momento la comunicación con la agenda está interrumpida. Intenta nuevamente en unos minutos”. o A las 8.31 le envió mail a Emanuel con copia de la captura de pantalla del error o Llamo a Emanuel y me dice que siga intentando y que si no puedo agendarme, que por favor lo llame a las 15 hs…. o He probado agendarme en varias oportunidades 8.28, 9.06, 9.12, 9.26, 10.43, 11.52, y me sale el mimo mensaje de error… Tengo 51 años y vengo a Uruguay desde mi nacimiento, con estadías tan prolongadas como placenteras, eso me permitió conocer, querer y respetar a la República Oriental del Uruguay como si fuera propia. Esa es la razón por la que situaciones como las que estoy viviendo me sorprende y me duelen particularmente. Lo mío no es una crítica, sino que es aporte que permita resolver mi problema y el de tanto otros. Quiero reiterar mi agradecimiento a la contención de todos los funcionarios con los que tuve la oportunidad de contactarme, que comprendían totalmente la situación, pero no estaban en capacidad de resolverla, siendo esta responsabilidad de los niveles jerárquicos de gobierno.

“Con la verdad ni ofendo ni temo”

Jorge Ignacio Dinermann –

DNI 21.657.265