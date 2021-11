Recibimos y publicamos

Opinión de un lector argentino

QUE LÁSTIMA

Hermoso pais Uruguay. Muy buena gente y bellas playas. Miles de turistas brasileros, argentinos (yo), europeos, americanos, los visitamos periodiamente. Pero a las autoridades, PARECE que poco le importan los problemas sin solucionar para los visitantes, por la falta adecuada de señalizacion del ingreso y egreso a Montevideo al y desde el este, para los extranjeros.

En lo personal he presentado humildes aportes ante intendente, alcalde, concejales, diputados y directores de turismo departamentales y nacionales.

Respuesta CERO, resultado CERO. Acabo de regresar el este y he visto la obra del Camino Lussich.

Larga obra e interminable de años, siendo importante via de coneccion. Imagino que para la temporada estara lista, sino otro DRAMA más para el turismo.

He padecido años atrás parte de esta obra en plena temporada.

En el primer caso, carteles que “sigan” al SOL al Este (logo), puede ser que no se ´pierdan los turistas, y comenzar las obras mucho antes, para que estén listas en la temporada, sería bueno, ya que el pais, mucho vive del turismo.

Luis Benitez Mendoza

DNI 13613104

Lifan se va

La fábrica China de automóviles Lifan que tenía en Uruguay una planta armadora, se va del país. Cierre total de la planta, ya años anteriores donde la Empresa había comenzado hacer agua había despedido a unos 250 empleado. Que pasaron a seguro y luego se les pagó el subsidio correspondiente de despido. Luego quedaron con 120 funcionarios hasta que el total de gente paso a ser de 65 empleados. Ya en 2019 la firma había dicho que se iban a fabricar en el país 80 autos por mes eléctricos cosa que nunca llegó. Hasta que llega este momento final, el cierre y liquidación de toda la maquinaria. Los Empleados que quedaron en la plantilla y que se reunieron con el MTSS, más encargados de la planta ofrecieron 100 mil dólares contado a repartir entre estos empleados. El 30% eran mujeres y los últimos que quedaron fueron los más sofisticados. Los Empleados quedaron en aceptar la propuesta que serían unos 1600 dólares para cada uno, dando un impasse de como se pagará el resto de la deuda. Ya los ex empleados han quedado que firmar una bolsa de trabajo de mano especializada en armado, montaje y motores. Y quedar a la espera que los vienes sean rematados y ver como se complementa la diferencia adeudada. Según los Empleados nunca tuvieron problemas de cobro, pero es una pena este cierre. San José ha sido uno de los departamentos que más Empresas se han instalado en el País. Dando muchísima mano de obra en toda la zona, de libertad y alrededores. Su producción se basaba en la Exportación a Brasil de los pocos modelos que fue sacando, la venta en Uruguay no era la que la Empresa hubiese querido incluso produjo un vehículo utilitario que fue poco a aceptado. Al frenar se las Exportaciones a Brasil la Empresa se sostuvo un poco más hasta que mando a todo su personal al seguro. Luego con menos de la mitad del personal cerró su ciclo con 65 empleados, los más calificados. Se va del País una Industria no Nacional, que no permaneció mucho tiempo y lamentablemente gente quedó sin trabajo. Uruguay necesita de impulsos Extranjeros pero permanezcan en el tiempo.

Saluda muy atte al diario

Luis Cabral Montevideo.