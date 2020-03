Recomiendan a quienes presenten síntomas de COVID-19 que consulten médico a domicilio

Tras su participación, junto con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, en un desayuno con periodistas para informar sobre el coronavirus SARS-CoV-2, el director general de Salud, Miguel Asqueta, dijo que quienes presenten algunos síntomas específicos de los virus de la gripe no necesariamente deben concurrir a los centros de salud. “Estadísticamente, los virus respiratorios altos diagnosticados en personas sanas no generan afecciones mayores”, subrayó.

Respecto de los casos catalogados como sospechosos, dijo que para seis personas estudiadas los resultados descartaron la presencia del virus y que hay otras dos en evaluación este miércoles, luego de haber regresado del norte de Italia o haber mantenido contacto con personas de ese país.

El director aseguró que las posibilidades de que el virus ingrese a Uruguay se centran en el aeropuerto internacional de Carrasco, en casos de viajantes de países lejanos, debido a que ni Argentina ni Brasil constataron circulación sostenida del virus. “Hoy, miércoles 11 de marzo, prácticamente no hay otra posibilidad”, agregó.

Aclaró que, tanto en el aeropuerto de Carrasco como en los puertos de Montevideo y Nueva Palmira, las personas que llegan al país pueden hacer las consultas médicas correspondientes en los puestos de vigilancia epidemiológica. “De las 66 personas que hicieron la consulta, 60 (casos) fueron descartados y seis fueron analizados como sospechosos”, reiteró.

No compartir el mate

Asqueta insistió en la importancia de que la población conozca cuáles son las medidas recomendadas para la prevención de la COVID-19: no compartir artículos personales (incluido el mate), lavarse las manos con agua y jabón, cubrirse la boca y la nariz al estornudar o toser y mantener los ambientes bien ventilados, entre otras.

Asimismo, anunció que se producirán tapabocas en nuestro país, tras un acuerdo con autoridades del Ministerio de Defensa Nacional. Agregó que se apela a que la población no compre compulsivamente este insumo y a que no haya especulación por parte de quienes lo comercializan.

El jerarca recordó que, si bien la llegada de las 600.000 dosis de vacuna contra la gripe está prevista para fines de marzo, ayer se compraron 200.000 dosis extra. “Estamos haciendo las previsiones correspondientes por si la Organización Panamericana de la Salud realizara alguna alerta especial y se necesitaran más dosis”, indicó.

También adelantó que el Banco Interamericano de Desarrollo podría financiar la compra de respiradores u otros elementos que fueran necesarios. “Estamos trabajando hoy para lo que pueda suceder mañana”, subrayó.