Rectifican monto para compra de uniformes de guardavidas

El director de Hacienda de la Intendencia de Maldonado, Jorge Buda, rectificó los montos establecidos para la compra de los uniformes de los integrantes de la brigada de guardavidas.

El proceso de compra se encuentra en el marco de la licitación abreviada Nº79/21 de acuerdo a lo establecido por la resolución del pasado 16 de noviembre. “Que se advirtió que al adjudicar dicha Licitación se hizo por un monto de U$S 70.490,00 (dólares estadounidenses setenta mil cuatrocientos noventa) cuando en realidad se debió adjudicar por U$S 72.450,00 (dólares estadounidenses setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta)”, sostiene. “Adjudicar ad referéndum de la Intervención de la Contadora delegada del Tribunal de Cuentas de la República la Licitación Abreviada Nº 79/21 para la Adquisición de uniformes para la Brigada de Guardavidas prorrogable automáticamente año a año, salvo comunicación en contrario, hasta la finalización del actual período de gobierno, sin que una prórroga obligue a la siguiente a la empresa Samiplus S.A. para la adquisición de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 8 y 9 por un monto de U$S 72.450,00 (Dólares estadounidenses setenta y dos mil cuatrocientos cincuenta)”, señala la referida resolución.