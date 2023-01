Recuperaron cuerpo del joven que se ahogó en cantera de Nueva Carrara

Pocos minutos después de las 11 de la mañana de este lunes, el cuerpo de Rodrigo Darío Milán Morales (22) fue recuperado de las aguas del lago de la cantera de Nuevo Carrara luego de que el sábado se ahogara mientras estaba con otro joven. Según informó Punta News, Milán Morales era oriundo de Montevideo y había llegado al departamento con un joven familiar y otros dos amigos.

Ese día decidieron visitar la cantera, un lugar emplazado en la zona de Nueva Carrara, en terrenos privados y con abundante cartelería que prohíbe el paso y que alerta sobre los peligros. Los cuatro jóvenes llegaron a la cantera y en primer lugar se dirigieron al mirador, que es un punto habilitado para visitas. De ahí en más, continuaron un trecho hasta que dos de ellos decidieron volver hacia el auto mientras que Rodrigo Milán Morales y otro de los jóvenes prosiguieron con intenciones de bajar la pendiente y llegar al lago de la cantera.

Búsqueda

Cuando estaban casi al final de la bajada unas abejas los picaron, pero no fue esto lo que los llevó a ingresar al agua de acuerdo a los datos a los que accedió Punta News. De hecho, el fallecido ingresó al agua, salió y luego volvió a entrar mientras que el otro joven ya estaba bastante más adelantado en el cruce del lago. En la segunda oportunidad en que Milán entra al lago es que se produce la situación por la que pierde fuerza, comienza a hundirse y finalmente desaparece de la superficie. Esto fue advertido por su amigo, que intentó volver atrás para auxiliarlo pero no pudo ya que Milán se perdió de vista rápidamente y tampoco tuvo fuerzas suficientes para nadar todo el trecho.

El aviso al 911 y a los amigos que habían vuelto al auto puso en marcha el operativo en el que participó la policía y bomberos de Pan de Azúcar en primera instancia. Los bomberos llevaron hasta el lago un gomón y comenzó la búsqueda del cuerpo del joven al tiempo que se coordinaba con Prefectura para contar con buzos e implementos técnicos de la Armada que ayudaran al rescate del cuerpo.

El domingo por la mañana se detectó a través de aparatología el sitio donde estaría Milán, pero durante toda la jornada no fue posible rescatarlo debido a varias dificultades que presenta el interior del lago, donde no solo hay una oscuridad importante sino que hay hundidos varios elementos que complicaron la situación.

Finalmente, este lunes al pasar las once de la mañana, el cuerpo de Rodrigo Milán fue rescatado y trasladado a la morgue judicial para las pericias del caso y la confirmación oficial de identidad.

La investigación del caso la lleva la fiscalía de 3º turno de Maldonado, a cargo de la Dra. Ana Rosés.

