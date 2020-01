La Policía sigue sin saber de dónde fue robado un cofre de seguridad desempotrado de la pared en el que había ocho mil dólares. Según Joe López, vocero de la Jefatura, el dinero apareció este martes, cuando agentes policiales seguían a un sujeto sospechoso de cometer actos de apariencia delictiva. El individuo se introdujo en un monte donde luego apareció el cofre.

Más tarde, el individuo fue detenido y también se encontró la llave del cofre.

Ahora está a disposición de la Fiscalía por haber ingresado a una casa”, pero no se pudo establecer “desde que finca fue hurtada la caja con dinero”, dijo López a FM Gente.

El detenido tiene 37 años y posee antecedentes penales.

De todos modos no ha dicho nada sobre su fechoría y tampoco se recibieron denuncias por el hurto del cofre.

El vocero dijo que Jefatura recibió “numerosos llamados” de gente que ha sufrido hurtos, pero hasta el momento “no se asemeja lo que dicen que les robaron con lo que tenemos nosotros”. A todo esto, a través de WhatsApp están circulando audios en los que se solicita colaboración para encontrar a los dueños del cofre robado. Anteayer en la noche, esos audios ya habían cruzado fronteras y se habían enviado cientos de veces, pero los damnificados no aparecieron. Se sabe que el robo se produjo en la jurisdicción de Punta del Este, probablemente en un chalet. El cofre, el dinero y el hombre detenido habían sido dejados en la división de Investigaciones que la Policía tiene en Las Delicias.